Les coses intel·ligents d’internet

Els analistes es mostren molt esperançats per l’aliança de la intel·ligència artificial generativa i la internet de les coses. En la seva opinió, la coordinació d’aquestes dues tecnologies portarà beneficis en la seguretat dels serveis que prestin virtualment empreses i institucions. Igualment, els consultors estan convençuts que la confluència d’aquests sistemes contribuirà a una personalització més gran de les utilitats per a ciutadans i clients. Un altre avantatge que proporcionarà aquesta dimensió serà la detecció d’anomalies en el funcionament d’aparells i eines connectades entre si i, alhora, a la xarxa. A més, afegeixen professionals com els participants a les edicions de 2024 del Sónar+D i el Mobile World Congress de Barcelona, els darrers avenços permeten que aquests dispositius aprenguin de manera autònoma a partir dels encerts i els errors en el seu rendiment. Fins i tot les xarxes sobre les quals descansa aquest entramat es gestionarien millor així, addueixen els més optimistes. De tota manera, aquestes fonts reconeixen l’existència de reptes que encara cal superar. Un dels principals afecta la recopilació i l’etiquetatge d’enormes volums de dades, una necessitat que només es pot cobrir amb un entrenament a consciència. I, ara com ara, aquest ensinistrament està a l’abast de molt pocs, com aclareix un dels fundadors de Soracom, Kenta Yasukawa, expert en aquest àmbit.

