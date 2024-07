Les finances sostenibles: una oportunitat

Les finances sostenibles són aquelles que tenen en compte els criteris mediambientals, socials i de bon govern (ESG, per les seves sigles en anglès) en la presa de decisions d’inversió i no es limiten a una anàlisi purament financera.

L’objectiu de les finances sostenibles és contribuir a la transició cap a una economia més verda, justa i inclusiva, que respecti els límits del planeta i les necessitats de les persones. Per a això, es necessita mobilitzar un gran volum de capital cap a projectes i activitats que generin beneficis socials i mediambientals, a més d’econòmics. En definitiva, es pretén reorientar les inversions i el finançament cap a activitats sostenibles per a donar suport als objectius climàtics i mediambientals establerts en l’Acord de París i en el Pacte Verd Europeu.

Altres noticies de Miguel Cruz

La Unió Europea ha posat en marxa una ambiciosa estratègia per a potenciar el paper de les finances en el compliment dels compromisos de l’Acord de París sobre el canvi climàtic i de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.

Els principals pilars en els quals es recolza la UE en matèria de finances sostenibles són:

- La taxonomia, és un sistema de classificació comú per a determinar quines activitats econòmiques es consideren sostenibles segons la seva contribució a sis objectius mediambientals i d’aquesta manera ajudar als mercats financers a avaluar els criteris ESG de manera rigorosa i orientar les inversions de manera conseqüent.

- La divulgació, estableix obligacions de transparència a les empreses financeres i no financeres per a informar sobre els seus riscos i impactes en matèria de sostenibilitat i sobre el grau d’alineació dels seus productes i inversions amb la taxonomia, de forma que permeti als inversors prendre decisions fonamentades en matèria d’inversió sostenible.

- Les eines d’inversió, creen estàndards i etiquetes per als productes financers sostenibles, com els bons verds, amb la finalitat de facilitar la comparabilitat, la confiança i la mitigació del risc de blanqueig ecològic o social.

Les finances sostenibles ofereixen oportunitats i avantatges tant per a les empreses com per als inversors. D’una banda, les empreses que integren els criteris ESG en la seva estratègia podran accedir a fonts de finançament més diversificades i competitives, millorar la seva reputació i atraure a clients i talent més compromesos amb la sostenibilitat. D’altra banda, els inversors podran identificar millor les oportunitats i els riscos de les seves inversions, alinear-les amb els seus valors i preferències i contribuir a generar un impacte positiu en la societat i el medi ambient.

Fins a la data, les eines d’inversió principals en productes financers sostenibles s’han canalitzat a través de préstecs o bons. En ambdós casos, aquests poden considerar-se sostenibles perquè o bé els fons es destinen a finançar projectes verds, socials o sostenibles, o bé perquè encara que es puguin aplicar els fons a qualsevol altra finalitat, s’estableixen una sèrie d’indicadors (anomenats en anglès, KPIs o Key Performance Indicators) vinculats a objectius de sostenibilitat, que normalment tenen un impacte en preu (el marge del bo o del préstec) en funció del grau de compliment dels mateixos. Les regles o principis que s’han vingut aplicant a aquests productes han estat desenvolupats per l’Associació Internacional de Mercats de Capitals (International Capital Markets Association o ICMA per les seves sigles en anglès) per al cas dels bons, o per la London Market Association per als préstecs. Ambdues associacions, cadascuna en els seus respectius àmbits, han publicat una sèrie de principis voluntaris de bones pràctiques per a promoure el desenvolupament d’aquests productes facilitant unes pautes i un estàndard de mercat que les companyies puguin seguir i en les quals els inversors puguin confiar en accedir als mateixos.

En aquesta línia d’avenços, i respecte als bons, amb data 22 de novembre de 2023 va tenir lloc la publicació del conegut com Reglament sobre els bons verds europeus (Reglament (UE) 2023/2631) que serà aplicable a partir del 21 de desembre de 2024, i que, entre altres qüestions, estableix un marc comú per als emissors de bons, dins i fora de la UE, que desitgin utilitzar la designació de "Bo verd europeu".

En definitiva, les finances sostenibles són una tendència imparable que està transformant el sector financer i el model econòmic. Per aprofitar els seus beneficis i afrontar els seus desafiaments, és necessari conèixer el marc normatiu i les millors pràctiques en aquesta matèria, així com comptar amb l’assessorament d’experts i professionals especialitzats.

Subscriu-te per seguir llegint