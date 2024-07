Ensopegar amb la mateixa pedra

Diuen que l’home és l’únic animal que ensopega dues vegades amb la mateixa pedra. M’atreviria a dir que fins i tot tres i quatre... en determinats casos. Altres animals quan ensopeguen ja no hi tornen més ni ho repeteixen, però en el cas de l’espècie humana, som tan rucs que tornem a caure de quatre potes en els mateixos errors. Caminar per determinades voreres de la ciutat de Girona és una invitació a caure o ensopegar no una ni dues... tres o quatre vegades. Segur que coneixem algú que ha caigut o ha tingut algun ensurt per alguna vorera o carrer en mal estat. La cruïlla del carrer Álvarez de Castro amb el carrer Barcelona ha estat, durant força mesos, un autèntic perill per a molts vianants. Molta gent ho sap perquè ha caigut. Ara, l’Ajuntament de Girona ha anunciat que intervindrà per millorar aquest punt i els passos de vianants. La seguretat dels vianants no estava garantida. Sovint també es dissenyen les ciutats sense pensar en la gent. Només des d’un punt de vista arquitectònic. Han hagut de passar molts anys, i molta gent caient a terra i fent-se mal, per adonar-se que les famoses planxes metàl·liques del carrer Santa Clara eren una autèntica trampa. I el mateix passa amb el ferm de determinats carrers i vies urbanes. Els llambordins són ja d’una altra època o s’haurien de reservar només pel barri vell. Hi ha carrers de Girona que són un perill per a motoristes i cotxes per culpa de les deformacions de la calçada. Aquí també s’hauria d’intervenir i de manera urgent, ja que a més, es tracta de punts molt cèntrics. i vies on hi ha molta circulació. No cal esperar tampoc que algú es faci mal per arreglar-ho.

