Època de grandeses

Mark Zuckerberg i la seva família han navegat per la costa mallorquina en un vaixell de 118 metres d’eslora. El propietari de Facebook, WhatsApp i Instagram i la seva dona tenen tres filles. Així que, cinc persones, uns quants assistents i altres professionals del maneig naval, gaudeixen de molt, moltíssim espai per a ells solets. Tinc una inexistent intel·ligència visual espacial i no em faig a la idea del que suposen aquesta quantitat de metres. Teclejo al meu cercador: «Quant mesura un camp de futbol?». La resposta arriba en nanosegons. Els de Primera Divisió fan uns 105 metres de llarg. Menys que el iot de Zuckerberg. Guau. La mida importa.

És probable que acabi rebent una bufetada de la portadora d’uns pits operats que no puc deixar de mirar per la immensitat i l’artifici. Soc al gimnàs fent rem i la noia del davant practica politja frontal al pit marcant-se una hipèrbole per no xocar contra les seves protuberàncies. Està amb una amiga que s’ha retocat tant els llavis que ha perdut l’expressió. Hi ha un sector del món de la bellesa que promou la sobreactuació de pits, pòmuls, llavis o natges. Digues-n’hi bellesa o digues-n’hi terror. Em va explicar una doctora especialista en medicina estètica que les dones més maques, les que necessiten menys retocs, són les que més intervencions es fan. I, per descomptat, la majoria de vegades escoren cap a les coses grans.

Aparcar en una ciutat és un problema seriós des de temps immemorials, però la situació s’ha agreujat gràcies a la nostra nova preferència cap als cotxes grans. És igual no ser família nombrosa, ara conquistem les carreteres a tot volum amb tot terrenys, SUV o furgonetes. Les vendes s’han incrementat tant que els aparcaments subterranis han d’adaptar part dels seus espais i, on abans n’hi cabien tres, ara n’hi caben dos.

Una no pot parlar de mides i obviar un comentari relacionat amb l’òrgan genital masculí, perquè fins i tot el susdit sembla anar augmentant. La uròloga Blanca Madurga ho confirma al seu llibre, publicat a Planeta, Todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar. Comenten en una tertúlia de ràdio que els penis actuals poden arribar a ser fins a un centímetre i mig més grans que fa tres dècades i els comentaristes de la ràdio estan esvalotats, esperançats i entusiasmats davant aquesta perspectiva. I és que cal reconèixer que hi ha temes que no moren mai. Concadenant pensaments, recordo el tuit del president del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Le Senne, en què afirmava que les dones som més bel·ligerants perquè no tenim penis. La veritat és que no sé què pensar sobre qui és més guerrer dels dos, després de veure’l fer i trencar el paperot a la institució balear. Per a la nostra desgràcia absoluta, sembla que les grandiloqüències malsonants i l’exageració són intrínseques a la majoria de polítics que ens representen.

La sensació de desmesura i desproporció que sento en veure el iot de Zuckerberg és la mateixa que sento en veure les obres arquitectòniques de Santiago Calatrava. Gairebé sempre són alienes a l’entorn i desestabilitzen els llocs que ocupen. La bellesa és equilibri i harmonia. Però qui vol bellesa i equilibri quan pots ser reconegut per la teva mida? Massa gent pateix deliris de grandesa.

Subscriu-te per seguir llegint