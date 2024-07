L’alcalde Masquef i el bonisme

Després d’una llarga becaina, Figueres va alçant el cap a poc a poc. Si hi ajudessin el comerç i la restauració, singularment aquells empresaris que ja tenen pagada la hipoteca del seu local o que l’ han rebut per herència, aniria més ràpid. Perquè la distinció, com a la meva ciutat nadiua, Sant Feliu de Guíxols, respecte de Platja d’Aro, a la dècada dels setanta del segle passat, es troba en que quan arriba la festa local o simplement un pont, els primers tancaven per tradició mentre que el segons, els nous emprenedors, els tenen oberts. Així m’ho vaig trobar a Figueres el dia de sant Pere. Els primers, els «sense hipoteca» o «sense lloguer», són crítics respecte de tot i de tothom, i, si em permeten, uns ploraners, sense adonar-se que La Jonquera els té sota OPA hostil per pencaires; els segons, els que han de pagar la hipoteca o el lloguer del local a finals de mes, no arriben als xinesos ni als paquistanesos en matèria de treballar, però s’hi apropen, conscients de que Figueres és una ciutat turística. Que Figueres comenci a recuperar els passos perduts en el passat és obra i gràcia del seu alcalde, Jordi Masquef, i del govern municipal que encapçala, de Junts per Catalunya. Tanmateix, també ho hauria de ser obra del seu teixit econòmic.

Dit això, l’alcalde Masquef, ha marcat distàncies respecte del de Girona, en Lluc Salellas, un cupaire membre de la burgesia local que si és alcalde, tot i havent guanyat el PSC amb Sílvia Paneque al capdavant, és pel suport surrealista dels dos partits que sí són burgesos de debò: JxCat (Gemma Geis) i ERC (Joaquim Ayats). Ho ha fet, en Jordi Masquef, parlant clar, com acostumats ens té, i amb dos missatges: «Hem d’acabar amb el bonisme» i «La llei ha de ser igual per a tothom». Cap d’ells són nous en el pensament sensat i equilibrat de l’alcalde de Figueres. Ja ho va dir respecte de la problemàtica dels immigrats. No poden viure de parar la ma i, afegeixo, de tenir l’esquena dreta. Alguns, els de sempre, l’esquerra que esquerra mai no ho ha estat, els d’ERC, i bona part dels socialistes, segueixen a Jean-Jacques Rousseau i la seva teoria de que l’home és bo per naturalesa, però la societat el torna malvat, endemés dels podemites i dels comunistes que somien en fer desaparèixer qualsevol llei punitiva excepció feta de les relatives a pagar impostos i viure ells en contradicció permanent respecte dels seus discursos. Vegis, per exemple, Pablo Iglesias i Irene Montero, i la seva mansió de Galapagar, emplaçat prop del parc natural de la conca alta del Guadarrama, de dos-cents seixanta metres quadrats de res. Vaja, com si fos una habitatge social.

Sobre els resultats de les eleccions parlamentàries a França del passat diumenge un servidor té la seva opinió respecte de les causes. Les principals són dues, i per aquests ordre segons la seva importància: el bonisme imperant en les corrents ideològiques que alimenten als partits conservadors, liberals de centre, socialdemòcrates i comunistes, el qual provoca desengany entre la població autòctona, que és la més nombrosa electoralment parlant, i la política d’immigració, conduïda igualment pel bonisme, que a ulls de molts se l’afavoreix mitjançant ajudes de tota mena. Resultat: guanya la extrema dreta. A Itàlia passà el mateix i aquí pot donar-se quan les properes eleccions generals.

L’alcalde de Figueres, que no vol que la política mindungui s’imposi al seu municipi, té dit respecte de barris con Sant Joan o el Culubret que si bé cal «una actuació global amb polítiques de promoció econòmica, polítiques socials i polítiques urbanístiques» també es fan necessàries «polítiques policials i de persecució del crim organitzat més potents». Em sembla de sentit comú, que és exactament el que li manca a l’alcalde de Girona i...a algun comandament dels Mossos d’Esquadra. Em pregunto com ens hem de sentir tot aquells que, com un servidor de vostès, vàrem treballar pels traspàs de la seguretat ciutadana a Catalunya en la figura de la històrica institució Mossos d’Esquadra, quan llegim i escoltem a l’intendent Xavier Domènech, sotscap del Mossos a la regió de Girona, «admetre que després que la mediació no funcionà els vam deixar actuar per evitar mals majors» (L’Empordà, 2 de juliol de 2014). Deixar actuar a qui? A uns bandolers, segons que es va dir a TV3 quan la tarda del passat dilluns, arribats de Font de la Pólvora de Girona, d’ètnia gitana, regits per les seves normes penals, basades aquestes en la llei del talió (ull per ull, dent per dent), del codi Hammurabi, rei de Babilònia, anys 1792-1750 a. C., el més antic que recull la història del Dret en tot el món? El bonisme de l’intendent Domènech és per a nota, com també ho és l’abandó de les seves responsabilitats per fer prevaler la llei i l’ordre, endemés de l’aportació que ha fet a l’extrema dreta (programa Planta Baixa, Bernat Dedéu i d’altres, de TV3 on el filòsof tertulià li va dir «mentider» a l’alcalde de Girona). Tanmateix perdura en el seu càrrec malgrat la seva greu irresponsabilitat que tingué per resultat la destrucció de cinc habitatges al barri de Sant Joan de Figueres. I la Fiscalia de Girona, seguint la tradició, no sap ni contesta. No es troba al peu del canó defensant les lleis i l’ordre.

En aquest estat de disposició transitòria en què es troba Catalunya, vull dir un govern en funcions i dos partits que es vigilen mútuament (JxCat i ERC), ha sortit el director del Mossos en funcions, Pere Ferrer, per dir quatre bajanades com aquella que qui la fa, la paga, però sense gosar cessar al responsable de l’operatiu que, endemés, segons va dir, tenia l’ordre d’intervenir i no ho va fer. Escoltar la tertúlia d’en Jordi Basté a RAC 1, posant-los a parir, va ser un plaer propi dels déus. Això no obsta per dir que, per culpa del govern municipal de Girona, ha rebut Figueres.

