Millor no posar-se malalt a l’estiu

Entre finals d’hivern i principis de primavera vaig passar un refredat d’aquells que no acaben de marxar mai. El 18 d’abril, després d’un mes amb una orella completament tapada per mucositat, el meu metge de capçalera em va derivar a l’otorrino de la sanitat pública. Fins avui, encara espero que em donin hora. Per sort, jo em puc permetre pagar una mútua i vaig poder resoldre un problema que, tot i l’angúnia que passes en una situació així, és insignificant al costat del que explicava dies enrere un lector a la secció de cartes d’aquest diari: fa quinze mesos que espera una intervenció quirúrgica al Trueta i encara no té data. Prèviament, ja havia hagut d’esperar onze mesos abans que el derivessin a l’especialista. Casos similars, n’hi ha a milers a Catalunya. Algunes llistes d’espera són interminables.

Per aquest estiu, el govern de Pere Aragonès (ERC) ha comunicat als equips directius dels centres d’assistència primària que no hi haurà substitucions del personal de vacances entre els mesos de juny i setembre, tampoc es renovaran els contractes del personal eventual que actua com a reforç, tot per motius econòmics. I la majoria dels grans hospitals, entre ells el Trueta, tancaran quiròfans per falta de pressupost. L’hospital de la Vall d’Hebron, el més gran de Catalunya, reduirà un 30% la seva activitat durant els tres mesos d’estiu en comparació amb un de normal, a més tancarà 300 llits d’hospitalització. Des de principis d’any, s’estan practicant fortes retallades als principals hospitals: 33 milions a la Vall d’Hebron, 30 al Clínic, una xifra similar al de Bellvitge, etcètera.

El Govern ha justificat aquestes retallades per la falta de pressupostos, com si els comptes d’una administració pública fossin una cosa abstracta i no una decisió adoptada per polítics amb nom i cognom. Però, pel que observem després de les últimes eleccions catalanes, els importa un rave si hi ha pressupostos o no. En lloc d’accelerar la formació de govern, el més probable és que hi hagi una repetició electoral, la qual cosa podria significar que no hi hagués govern fins a principis de l’any vinent. En el millor dels casos, hauríem estat quasi un any amb un govern en funcions i no tindríem nous pressupostos fins entrada la primavera. Fantàstic.

No obstant això, el govern, quan vol, té recursos per resoldre situacions d’emergència. A principis d’aquest any, va aprovar el contracte programa per a TV3, amb un import de 1.347 milions d’euros en quatre anys. Segons va explicar la portaveu del govern, Patrícia Plaja, no anava lligat als pressupostos perquè «provenen d’Economia i són d’un plurianual que el que pretén és estabilitzar la Corporació». I va deixar clar que els mitjans de comunicació públics «són una prioritat». La propaganda per davant de la salut de les persones.

El problema, com sempre, és que a Catalunya només es debaten els temes que marca el nacionalisme i els seus altaveus, generosament subvencionats. D’aquestes retallades estiuenques als hospitals i als centres d’assistència primària gairebé ni se n’ha parlat, ni per part dels mitjans de comunicació, ni de les organitzacions sanitàries. Vivim en una societat anestesiada. Igual m’he perdut alguna cosa, però des que es va anunciar que Salut retallava els reforços d’estiu als ambulatoris només he vist una queixa del Sindicat de Metges. El president del Col·legi de Metges de Barcelona, l’exdiputat de CDC Jaume Padrós, tan actiu a twitter quan es tracta de temes independentistes, no ha dit res. I el mateix dia que es coneixia la notícia, l’1 de juny, el president dels metges gironins, Josep Vilaplana, es dedicava a piular un tuit de Carles Puigdemont felicitant Lluís Llach per la seva elecció com a president de l’ANC, cap queixa per les retallades governamentals. Això és Catalunya. Com va dir l’any 2018 l’encara diputat de Junts Eduard Pujol, discutir sobre les llistes d’espera no era important: «De vegades ens distraiem amb qüestions que no són les essencials (...) La qüestió sobre la crisi sanitària a Catalunya és votar sobre el dret a l’autodeterminació». I tenia força raó: el gran debat dels polítics i els mitjans de comunicació és l’amnistia dels que van intentar carregar-se la democràcia a Catalunya; de la sanitat pública, ni se’n parla. De moment, millor no posar-se malalt a l’estiu.

Subscriu-te per seguir llegint