Un dels temes de moda a la ciutat és si la gran quantitat de turistes que ens visita constitueix una molèstia. Per descomptat, els que viuen d’aquests viatgers n’estan encantats. El debat no és nou a moltes ciutats. Ara podem entendre aquella frase que es deia «París és meravellosa, llàstima dels parisencs» que el que venia a dir era que els habitants capital n’estaven farts de veure gent en pantalons curts i càmeres de retratar envaint-ho tot. Ja fa temps que el debat ha arribat a Barcelona; el barri de la Sagrada Família, per exemple, ha esdevingut un parc temàtic intransitable i de mal viure-hi. Venècia està morint d’èxit mentre ja no hi queden venecians ni hi ha vida cultural o social local. I la ciutat de Girona també ha acabat saturada de visitants i s’ha generat un moviment anti turisme. Tenen mala peça al teler perquè la gent va on li plau i Girona és molt bonica.

Molts de nosaltres no estem lliures de pecat per a llençar la primera pedra, perquè també fem el turista, de tant en tant.

Un dels mals que ens porten tants de visitants és que la seva presència modifica la ciutat, i no solament pel volum de gent que va i ve sinó perquè anem perdent el que som per a transformar-nos i omplint els carrers de cartells i logotips que són idèntic als de qualsevol ciutat del món. Tenim restaurants japonesos i tavernes irlandeses on abans hi havia fondes locals i bars de tota la vida i les botigues familiars es transformen en franquícies. A qui se li pot haver acudit posar el nom de Miami Beach un local de la platja de Pals? Ja ho deia Fages de Climent que la categoria de l’hotel París de Figueres deu ser semblant al de l’hotel Figueres de París! Al gironí carrer de la Força, on hi havia una llibreria de vell, ara hi ha una botiga de souvenirs idèntica a la de qualsevol ciutat del món. No se m’acut cap solució, llevat que sigui la de mirar de no deixar de ser el que som, aquesta és la millor oferta que podem fer als visitants.

Recordo una experiència impressionant que vaig viure viatjant a Egipte en una època amb poc turisme. Vaig estar més d’un quart d’hora a la tomba de Tutankamon, totalment sol, vetllant en silenci la mòmia. Si la visita s’hagués fet amb una corrua de turistes com jo, potser ja no me’n recordaria. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.

