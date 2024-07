El «cartellgate» d’Esquerra Republicana

L’afer dels cartells d’Esquerra Republicana té molt mala pinta el miris per on el miris, i qualsevol especulació sobre el perquè i el qui és pitjor que totes les que podries haver imaginat abans. És greu, en primer lloc, pel missatge atroç, mancat de tot respecte per una malaltia que afecta milers de persones -malalts i entorn -. En segon lloc, perquè es refereix directament a una família que té associat el nom alzheimer des del dia que es va saber que Pasqual Maragall el patia. I, en tercer lloc, perquè ara s’ha sabut que la «campanya» procedeix de dins del mateix partit del qual forma part el germà de l’expresident, Ernest Maragall. Si el fet ja va horroritzar els ciutadans en el moment que van aparèixer els pamflets, és indescriptible la reacció en saber-se que qui hi ha darrere l’operació és Esquerra Republicana, sigui qui sigui, un militant, un grup, una facció o dirigents (encara no se sap amb exactitud, però s’acabarà sabent). Perquè si alguna cosa no ha negat ningú d’ERC és que el cas neix dins d’ERC.

Marta Rovira, que dirigeix el partit en el període de transició que el portarà a escollir un nou (o no) president, ha volgut treure’s les castanyes de sobre des del primer moment i ha anunciat l’obertura d’una investigació interna i que si és necessari se sancionarà i bla, bla, bla. Sempre que salta un escàndol en un partit es podria agafar aquesta frase i posar-la en boca de qualsevol responsable. Una investigació interna és un eufemisme de buscar la manera que els culpables de l’afer i els dirigents de l’organització es facin el mínim mal possible. S’analitza el que saben tots ells i el que és impossible que sàpiga públicament, es pacta que tots els implicats callin i s’arriba a un acord. No ens fem més mal del que ja ens hem fet. Per tant, difícilment en traure’m l’aigua clara de la investigació i possibles sancions que ha anunciat la secretària general.

Rovira també ha negat que hi hagi sectors a Esquerra. Aquesta afirmació no és certa. Fins i tot en el partit més tranquil i calmat hi ha sectors enfrontats i el seu no n’és una excepció. El que passa és que quan les coses van bé és fàcil amagar l’existència de baralles internes, però quan tot es comença a torçar, els que estan callats exploten i les guerres emergeixen a la superfície. La carta de centenars de militants i càrrecs demanant renovació a la cúpula n’és un exemple i les reaccions després de l’exclusiva del diari Ara una altra. Oriol Junqueras, en l’actualitat buscant suports per tornar a ser el president dels republicans, va negar saber-ne res: «Com a president d’ERC fins al 10 de juny passat, no he tingut cap informació sobre l’existència d’aquestes pràctiques». La portaveu Raquel Sans va dir tot el contrari en una roda de premsa: «La direcció va tenir coneixement dels fets en el moment que la persona els va explicar una vegada s’havia iniciat la investigació. La direcció formada per la presidència i la secretaria general tenia coneixements dels fets». El viceconseller del Govern, Sergi Sabrià, apuntat en un afer que ell nega tenir-ne cap vincle i en la compareixença per anunciar la seva dimissió es va declarar víctima de la guerra interna d’ERC. Hi ha sectors o no hi ha sectors a Esquerra Republicana?

ERC també ha sortit al pas de la notícia, insinuant que s’ha tractat d’una falsa bandera, una campanya que nascuda a l’interior del partit que pretén victimitzar el candidat amb l’objectiu d’aconseguir l’efecte contrari, en aquest cas serien vots. Aquesta és la manera menys dolorosa d’explicar l’afer. Però ningú ha demostrat encara que es tracti d’això. I si no fos una falsa bandera? Aquesta és una de les incògnites que planen sobre el cas. L’altra és perquè Ernest Maragall ha retirat la denúncia? Ell diu que no vol fer més mal al seu entorn i que considera que un cop rebudes les excuses el cas està tancat i els fets no es repetiran. Potser és així, però es fa difícil entendre que renunciï a arribar fins al final. Hi ha massa fronts oberts, masses interrogants sense resposta i una situació que no ajuda gens a Esquerra a sortir del forat en el qual s’ha posat tota soleta.

