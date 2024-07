La casa de paper

L’habitatge s’ha tornat un dels temes més importants de l’actualitat catalana. I vaja si ho és! N’és una prova que moltes de les notícies d’aquesta setmana pertanyien a la seva òrbita, mostrant la infinitat de cares d’un mateix problema i la seva força centrífuga.

La sensació és que la xarxa que hauria d’haver contingut una persona perquè no quedés al carrer és un punt fi ple de forats. Segons el recompte de l’entitat Som Sostre, que es va fer el maig passat, 111 persones sense llar viuen a la ciutat de Girona, un augment del 29% respecte fa dos anys. El sensellarisme, problema derivat de l’habitatge i la manca de feina, augmenta a la ciutat deixant la trista imatge de gent dormint en caixers automàtics.

Les dues germanes de Sant Andreu que aquesta setmana es van suïcidar temien quedar en aquesta mateixa situació i vivien sota la seva amenaça constant. Havien de ser desnonades i, abans de deixar el pis que llogaven des de feia anys, impagament, van decidir treure’s la vida de matinada saltant al buit. Si per a moltes persones la distància de convertir-se en un sense sostre sembla tan inassolible com a miratge, per a altres és una bretxa que s’acosta cada dia, fins a ofegar-los. Només aquest any cinc persones s’han tret la vida a Catalunya abans de ser desnonades.

El tema de la vivenda és ple de paradoxes. A l’era en què el turisme s’ha massificat, i gairebé tots poden anar a estiuejar, és aquest mateix turisme el que està fent fora les persones de les ciutats. Els propietaris troben més rendible llogar pis al turista que al ciutadà, però el ciutadà moltes vegades és aquest mateix turista en un altre lloc. No és increïble que el ciutadà, amb el seu hàbit de consum, es faci fora a si mateix?

Arran del problema dels pisos turístics, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunciava pocs dies enrere que els pisos turístics moririen de «mort natural». Acabats els permisos el 2028, no es renovarien. Serà aquesta la tendència a altres municipis catalans o serà simple demagògia?

Tots els casos (els esmentats són una petitíssima quota) conflueixen en l’enorme problema que genera l’actual situació de l’habitatge i la inestabilitat del mateix, més pròpia d’un castell de cartes. I que, a més a més, el sistema s’hagi transformat en una piconadora que no distingeix entre la palla i el blat. De vegades fa la impressió que cada cas té centenars d’arestes. Crec que si ens preguntessin per l’habitatge, per la precarietat de la situació, hauríem de respondre: la casa, de paper.

Subscriu-te per seguir llegint