Quan es fa de nit sota el noguer

Res s’assembla tant a la mort com un vespre d’estiu. Quan ja fosqueja, i seguim arrecerats sota el noguer: el sol se n’ha anat, no ens cal l’ombra de les fulles que encara trigaran a caure, però ens agrada que l’arbre ens embolcalli. No volem pas veure estrelles, preferim les branques que ens les tapen.

Són els vespres que passen a ser nits a casa dels meus pares, al jardí de la meva infància. La vida hauria de ser això: jeure en una gandula, al costat d’una taula i d’una làmpada, llegir al costat dels camps segats i embalats, dels marges esbandits a finals de juny. És el que fan els meus pares els capvespres d’estiu, des que tinc memòria. Hi ha com un deix de cosa eterna en aquests costums: ara que tot va tan ràpid i la gent té tanta pressa, que el paisatge del poble s’ha transformat tant en pocs anys, veure els meus pares enraonant i llegint, m’asserena. El temps passa però aquestes nits són calcades a les dels estius anteriors. I hi ha qui necessita aferrar-se a les coses que es mantenen inalterables.

Els arbres, quan els va plantar el pare, eren un esquitx i mite’ls ara. Entre la casa i la piscina, un til·ler amb el tronc gruixudíssim: esprimatxat com era, només va créixer quan es van podar els noguers. És l’arbre més bonic del jardí. Al costat, quatre noguers: els únics arbres que han donat fruits. El pare diu que això no és veritat però del cirerer, no n’he provat cap cirera; les tres oliveres, fleumes i escarransides, i el nisprer, bord. Acaben de plantar un llimoner, una figuera i un cep: a veure si hi ha sort.

El nisprer també va començar a créixer quan va caure la mimosa: una mimosa més alta que la casa, no podies abraçar-la de tan ufanosa. No ens esperàvem que caigués, estava corcada per dins i ningú ho havia vist perquè continuava florint a les acaballes de gener. Fa anys, d’això, i vaig tenir un disgust i el pare em va intentar consolar dient que les mimoses han de créixer mig salvatges, que aquí no podia fer-ho i que és normal que els arbres es morin: no tots poden viure tants anys com les alzines. La mimosa se’n va anar sense fer gaire fressa, amb un sol espetec i trencant una teula. Des d’aleshores, entra sol al menjador.

He parlat del til·ler però el cedre libanès, a l’entrada de la casa i regal d’uns amics, és molt més distingit. S’enfila amunt amunt: potser sis o set metres. Es veu des de l’estació de tren. La punta de la copa, dreta fins fa poc, se li ha escapçat i s’amplanarà aviat: el cedre s’ha fet vell. S’enlairarà encara més però les branques ja no li fregaran a terra: no tornarà a ser tan bonic com havia estat.

A la mare ara li ha agafat la dèria de plantar flors i plantes tot volt de la casa: sàlvia, lavanda, romaní, flor de nit, roses. Quatre o cinc tipus de roses, totes blanques o rosades. N’hi ha un parell que no tenen espines, però que tampoc fan olor. Sembla que només fan bona flaire les que t’acaben esgarrinxant.

Ja fa temps que té xuclamel i gessamí, que s’apoderen del porxo i de la paret que dona al carrer. Allà hi ha baladres, cinc o sis. Una desena, en total, a la quintana de Can Camps. Plantes frontereres: són als aeroports, a les autopistes, a les rotondes, a les tanques de les cases. També verinoses: que ningú s’hi apropi, que la gent giri cua, que marquen territori. L’àvia em cridava: «Ai de tu que toquis les fulles; sobretot, no n’agafis mai cap».

Floreixen en aquesta època amb una flor blanca, rosada, rosada vermellosa; però sempre són lletjos, els baladres. Hi ha plantes, flors, coses que ni quan floreixen són boniques. Però segur que hi ha algú, ves a saber, que els troba l’encant.

Em deixo els xiprers: n’hi ha un d’espigat, al portal. És el que dona la benvinguda a la casa, símbol d’acolliment. L’àvia, a la casa del costat, també en tenia un fins que el va tallar perquè ara els arbres i les plantes li fan nosa. Menys feina, menys fullam, menys arrels per empassegar. I després hi ha tota una filera que dona a la cara nord: els xiprers també et resguarden de la tramuntana.

Parlo dels arbres, de les coses, de les bèsties com si em diguessin alguna cosa, com si parlessin per mi, com si m’acompanyessin. I ho fan. Ni m’agrada ni ho faig volent: aquest tipus de fal·làcies patètiques són la meva manera de veure el món. Com aquell dia, no recordo quan però en devia tenir entre vint i vint-i-cinc, que esmorzava al porxo dels meus pares i a davant, a la caseta de fusta de quan érem petites amb les meves germanes, vaig veure tres rates molt però que molt grosses: de pam i mig, i una cua encara més llarga. Havien fet forat a sota de la caseta i campaven per allà. «Has de marxar d’aquí, això ja no és casa teva», em vaig dir.

La caseta es va mig podrir. El pare la va desmuntar i la va guardar al despatx. Aquesta primavera l’ha arreglada, l’ha envernissada, ha canviat el terra i ha pintat de granat les finestretes i una sanefa de fusta que envolta la teulada. Aquests dies ha començat a jugar-hi la filla de la meva germana gran, l’Emma.

