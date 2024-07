Contaminació acústica, un tema complex

Un contaminant és una aportació d’origen antròpic al medi natural, que pot ser de caràcter físic, químic o biològic. Alguns dels contaminants que generem ja estan presents als ecosistemes i el que fem és augmentar la seva concentració més enllà de límits raonables; és el cas dels nitrats a aigües freàtiques a causa de la infiltració de purins. Però en altres casos, són compostos nous, que mai han estat presents a la natura (com els plàstics o els PCB’s), situació que els fa més perillosos i persistents, ja que cap microorganisme s’encarrega de la seva destrucció.

El soroll és un contaminant de naturalesa física que és l’origen de no pocs conflictes, i té unes característiques molt peculiars. En primer lloc, pràcticament totes les activitats humanes són generadores de contaminació acústica. Després, és de percepció molt subjectiva; és a dir, a segons qui li molesta un nivell acústic que a altres persones no. I finalment, la nostra sensibilitat a la contaminació acústica depèn molt de l’activitat que estem desenvolupant: no és el mateix efecte d’un determinat nivell de decibels quan estem intentant agafar el son o estem concentrats en la lectura d’un llibre de si estem al mig del trànsit a una gran ciutat.

En canvi, altres contaminants (com poden ser les partícules de mida molt petita que s’acumulen a l’atmosfera degut sobretot a la combustió de combustibles fòssils) afecten a tothom per igual.

Hi ha molts exemples de contaminació acústica als nostres pobles i ciutats que provoquen molèsties; lladrucs de gossos que no han estat educats pels amos, talladors de gespa (públics o privats) a qualsevol hora del dia, extractors i aparells d’aires condicionats sorollosos, descàrregues de mercaderies, recollides selectives (sobretot del vidre) en plena matinada i el trànsit, que en segons quins punts és el principal emissor de sorolls. En el cas dels cotxes, el soroll prové del motor i també de la rodadora; la gradual (i molt lenta) electrificació de la flota serà amb tota seguretat un factor de disminució de la contaminació acústica urbana.

La nostra manera de viure, sobretot a l’estiu amb moltes activitats a l’aire lliure (des de terrasses de bars i restaurants a concerts i actes de festes majors) que sovint es perllonguen fins a la matinada, fa que la contaminació acústica provoqui conflictes entre veïns, entre els que utilitzen l’espai públic i aquells que viuen a prop. És fonamentalment un conflicte entre drets, el dret a la cultura i el gaudi per part d’uns i a la tranquil·litat i al descans per part d’altres.

No és fàcil regular aquest conflicte, en primer lloc, pel grau de subjectivitat que té la contaminació acústica i també per la tendència que tenim a amplificar-ho tot; és a dir, a afegir artefactes per a incrementar els nivells sònics. I un altre factor molt important: les barreres acústiques que interposem entre el focus emissor i receptor moderen l’impacte: un edifici ben aïllat, que les finestres ajustin i disposin de doble vidre, fa que un mateix nivell de soroll arribi amb intensitat molt diferent dels afectats. Per tant, hi ha molta feina a fer en les edificacions on un major aïllament acústic contribuirà també a una menor despesa energètica.

Però els actors són més que els afectats directes, i sobretot les administracions que s’encarreguen de regular el marc jurídic (la Generalitat) o els ajuntaments que redacten ordenances específiques a l’àmbit dels seus municipis. Tots els ajuntaments tenen l’obligació d’elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a disposició de la població. El mapa assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica (alta, moderada i baixa), per a tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, on també s’incorporen els usos del sòl.

Tota aquesta informació es pot trobar a la web del departament de medi ambient i la seva consulta demostra que un de cada quatre catalans suporta més soroll del recomanat durant la nit i prop del 14% pateix, també, aquesta situació durant el dia; a Barcelona, un 60% de la població viu amb un nivell de soroll per sobre del que recomana l’OMS (segons dades del recent congrés Acusticat, on Yomara García, presidenta de l’Associació Nacional de Juristes contra el Soroll, va parlar de «violacions de drets fonamentals»).

Per tant, s’han de fer ordenances municipals basades en l’acord i la negociació (dies, horaris, nivells acústics, etc.) entre els drets i deures dels diferents col·lectius implicats, adaptades a les condicions particulars de cada municipi, i amb capacitat pel seu control legal. És a dir, de res serveix establir nivells acústics màxims si l’ajuntament no disposa ni del personal ni de la instrumentació per fer mesures que puguin tenir validesa sancionadora o jurídica.

I per damunt de tot s’ha de considerar que la contaminació acústica té efectes nocius per al nostre organisme i pot arribar a convertir-se en un gran problema de salut.

