Benediccions als homosexuals

El 18-XII-23 del Dicasteri per la Doctrina de la Fe del Vaticà publicà la declaració Fiducia supplicans, que permetia una benedicció a les parelles homosexuals (<https://www. vatican.va/ roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20231218_fiducia-suppli-cans_sp. html>). Per a alguns va ser un escàndol. A les xarxes abundaren les crítiques al papa i al prefecte, nomenat de poc i amic del papa, un teòleg progressista com Víctor Manuel «Tucho» Fernàndez, al qual, alguns (entre els quals algun bisbe espanyol) porten votada. El dicasteri va haver d’aclarir les coses: aquesta benedicció no suposava cap ritu litúrgic sagramental ni suposava aprovar la situació en què es trobaven aquelles persones. No s’acceptaren les explicacions. Alguns prelats de l’església africana (Camerun, Txad, Nigèria, Guinea...) i alguns bisbes sud-americans -per exemple, l’espanyol Rafel Escudero, bisbe de Moyobamba (Perú)-, abans de Nadal ja havien rebutjat la declaració. Es parlà fins i tot d’heretgia per beneir «depravacions», valga’m Déu val!

El cardenal Fridolin Ambongo Besungu, arquebisbe de Kinshasa i president del SECAM (Simposi de Conferències Episcopals d’Àfrica i Madagascar), publicà una respectuosa carta l’11-I-2024, explicant el problema d’inculturació antropològica que la benedicció a parelles homosexuals suposava per a moltes comunitats africanes i amb afany de recollir l’opinió de totes. Hi exposa que el sagrament del matrimoni (entès com a unió exclusiva, estable i indissoluble, entre un home i una dona, oberta a la procreació) exclou els matrimonis entre homosexuals, que considera situacions «irregulars». Les Conferències episcopals africanes (Benín, República el Congo, Malawi, Namíbia, Togo, Zàmbia...), doncs, preferien posicionar-se en el sentit de no oferir aquesta benedicció (que no era pas obligatòria) amb l’excusa d’evitar els escàndols (de pusil·lànimes?). Per justificar-ho, feien referències de caràcter doctrinal -la declaració Persona humana, núm. 8, i el núm. 2357 del Catecisme de l’Església Catòlica (CEC) - i de caràcter bíblic (Gn 19,4-11; Lv 18,22; Rm 1,26-33 (relacions contra natura) i 1Co 6, 9-10 (costums infamants).

M’agradaria analitzar avui, en primer lloc, les referències doctrinals; en futurs articles temptejaré d’exposar amb brevetat la història d’aquells autors que han contestat els posicionaments antihomoeròtics de les Esglésies (ho dic conscientment en plural, perquè, Esglésies diferents han seguit la catòlica). I encara caldria desconstruir les interpretacions epidèrmiques dels escassos textos bíblics que semblen condemnar l’homosexualitat, per donar pistes a noves interpretacions.

Pel que fa a les mencions doctrinals, el núm. 8 de la declaració Persona humana (Declaració arran de certes qüestions d’ètica sexual) del 29-XII-1975 <https://www.vatican.va/ roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19751229_persona-humana_ sp.html> fa una distinció entre una homosexualitat ambiental adquirida i transitòria i una homosexualitat innata, incurable i natural «fins al punt que hauria de ser justificativa de relacions homosexuals en una sincera comunió vida i amor semblant a la del matrimoni. (Encara es tracta l’homosexualitat com a malaltia curable o incurable, valga’m Déu val!!) Diu el document que han de ser acollits pastoralment i «jutjar amb prudència la seva culpabilitat» (ergo, són culpables!). Continua considerant les relacions homosexuals com actes desordenats, amb una referència a Rm 1,24-27 (de la qual ja parlarem), sense que n’expliqui les raons tot i que assegura que no poden ser aprovats de cap de les maneres. Han passat gairebé 50 anys d’ençà d’aquell document.

El punt 2357 del Catecisme de l’Església catòlica (CEC) de 1992, esmentat pel cardenal Ambongo, ho explicarà millor. En efecte, tot i admetre que l’atractiu sexual envers persones d’un mateix sexe «presenta formes molt variables» i que la «seva gènesi psíquica resta inexplicada» -ja no parla de possibles curacions!-, assegura que «els actes homosexuals són intrínsecament desordenats», d’acord amb 1Co 6,15-20 (ja ho analitzarem), contraris a la llei natural i no es poden aprovar de cap manera «perquè es tanquen al do de la vida» i «no procedeixen d’una complementarietat afectiva i sexual veritable». I diu que «la Sagrada Escriptura els presenta com a greus depravacions» citant Gen 19,1-29, Rm 1,24-27 de nou, 1Co 6, 9-10 i 1Tm 1,10. No esmenta per res el núm. 2358, on es diu que cal acollir els homosexuals «amb respecte, compassió i delicadesa», evitant senyals discriminatoris. Admet, això sí, que l’homosexualitat és una orientació que moltes persones tenen sense que se l’hagin buscada, i que per tant les persones han de ser respectades, encara que l’única sortida que els donen sigui la castedat o continència perpètua (núm. 2359).

En definitiva, el Catecisme baralla tres punts de l’ensenyament oficial de l’Església catòlica en relació amb la sexualitat: a) la complementarietat de sexes és part del pla de Déu (i és molt dir); b) només es considera el comportament sexual humà dins l’àmbit del matrimoni destinat de manera natural a la procreació; c) el sexe anal i homogenital són pecaminosos per desordenats i contraris a la llei natural perquè deixen de ser actes afectivament unitius i procreatius. Respecte al primer punt, contradiuen que la complementarietat sigui pla de Déu els problemes cromosòmics (quan l’esquema XX o XY esdevé XXY en la síndrome de Klinefelter, X0 en la síndrome de Turner, XXY en l’hermafroditisme i d’altres), per no parlar dels problemes gonadals (hi ha qui té un ovari i un testicle o un ovari i un ovotestis o gònada mixta, entre d’altres possibilitats) o genitals (hiperplàsies); i també les experiències de gènere no-binari o de bigènere, i les del desig (heterosexual, bisexual, homosexual, asexual)... Respecte al segon, la Gaudium et Spes del Vaticà II, anava més enllà de la finalitat del matrimoni com a procreació a favor d’un progrés de l’amor conjugal (núm. 49-52). Respecte al tercer punt, el predebat seria com un homosexual, des del seu posicionament normal, pot entendre el que és de llei natural.

Subscriu-te per seguir llegint