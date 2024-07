Mark Rutte: bons temps per a la bèl·lica

La relació d’Espanya amb l’OTAN ha estat més o menys la mateixa que amb ‘ OTI: sempre hi hem cantat molt. El govern de Felipe González va ficar a Espanya en aquesta organització militar gairebé amb calçador, després de mesos, fins i tot anys, negant que tingués aquesta intenció, recordin: «OTAN, de entrada, no». En aquells temps ens va molestar bastant que un govern socialista ens enganyés de tal manera, però amb el anys hem sabut valorar aquell ensenyament, que es resumeix en la sàvia sentència «no et fiïs mai del que digui un president del PSOE».

Gràcies a aquella pols, ens hem empassat el llot de l’amnistia del procés sense parpellejar, perquè sabíem que aquesta s’acostava des del moment en què Pedro Sánchez va negar un munt de vegades la seva possibilitat. Un poble es fa adult el dia que ja no el molesten les mentides dels seus governants. En els anys vuitanta érem encara un poble adolescent. Ara no és que no ens en fiem dels nostres governants, és que sabem sens dubte que sempre menteixen, cosa que és molt útil per saber què faran: exactament el contrari del que ens han dit.

A Mark Rutte, l’holandès que és des de fa uns dies el nou secretari general de l’OTAN, les mentides espanyoles no l’enxampen de nou, per més que Pedro Sánchez les denomini canvis d’opinió. Quan el govern espanyol es va comprometre -al costat dels altres membres de l’OTAN- a destinar un 2% del seu PIB a despesa militar, sabia que no compliria la seva paraula, la paraula d’un govern espanyol a penes cotitza en els mercats internacionals, de fet, ni tan sols ho fa en el mercat nacional. Holanda sí que va complir, i ho va fer precisament amb Rutte al capdavant del govern, mentre que Espanya segueix en la cua de tots els països que formen part de l’organització. Una de les primeres tasques que durà a terme Rutte una vegada hagi pres possessió del càrrec serà donar un cop d’ull a la llista de tots els països de l’OTAN, amb la seva despesa militar al costat, ben apuntada.

Ben lluny de la llista, al final de tot, gairebé caient del foli, apareixerà Espanya. Un sempre pot adduir que Espanya és un país pacifista que prefereix destinar els diners a altres causes -encara que els espanyols no les notem-, però a això Rutte -i tots els altres- podran respondre que si Espanya no volia gastar en armament, no haver-se apuntat a una organització militar, que això és com apuntar-se a una orgia i no voler abaixar-se les calces (els militars solen ser gent que parla clar, amén d’una mica masclista).

Això de l’escassa despesa militar serà la gota que vessarà el got de Mark Rutte, que mai ha sentit una estima exagerada pels països del sud d’Europa. Una de les més sonades polèmiques que ha protagonitzat va ser quan, en plena pandèmia del coronavirus, un camioner del seu país li va reclamar que no donés diners «als espanyols» per a pal·liar els efectes del coronavirus en l’economia, i Rutte li va respondre entre riures que tindria en compte el seu consell.

No és cap secret que als països rics no els agrada gaire prestar diners als països pobres, perquè consideren que aquests no l’administraran correctament (en el cas d’Espanya, els mateixos espanyols podríem donar-los la raó als països rics, si no ho fem és perquè no ens ajudarien mai més i això aniria en el nostre propi perjudici). Fins i tot dins d’una mateixa nació, les regions riques es mostren poc inclinades a compartir la seva fortuna amb les menys afavorides, vegeu el cas de Catalunya, que pretén que el que paguen d’impostos els seus ciutadans es quedi íntegrament a la seva regió. Podria arribar-se a pensar que els països i regions riques ho són precisament gràcies al seu egoisme i gasiveria.

Un mai ha sabut d’on va sortir el nom d’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord, ni què dimonis significa, però és que un no sap ni tan sols on cau això de l’Atlàntic nord, segur que bastant lluny i cap amunt, segons mires el mapa. I amb molta aigua.

El Mediterrani té també nord i sud -a més d’est i oest, com qualsevol mar que es preï de ser-ho- i a mi no se m’ocorre dir a les amistats que passo les vacances al Mediterrani Nord -quina cursileria-, i això que les passo a l’Escala, que Déu n’hi do si cau cap al nord. De totes maneres, aquests són bons temps per a posar-se a dirigir una organització militar. Amb una guerra a Ucraïna, amb Orient Mitjà convertit en un vesper, amb Rússia i Corea del Nord fent-se moixaines i amb un més que probable retorn de Trump a la presidència dels Estats Units, Mark Rutte es divertirà. D’això es tracta, a determinades altures de la vida un no busca feina ni per diners ni per fama ni per poder, sinó per a divertir-se.

El que té de bo el fet de ser secretari general de l’OTAN és que un pot jugar a les guerres amb la seguretat que res li ocorrerà, que el seu nom mai estarà entre les desenes de milers de morts de qualsevol conflicte que hagi contribuït a crear. Un pot amenaçar, envair o massacrar sense perdre el somriure, que la vida són quatre dies i no val la pena amargar-se.

