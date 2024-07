Un alcalde tarambana

Adrià Lamelas, alcalde de Lloret, s’ha mostrat indiferent de la sortida a correcuita de quatre regidors de Junts del govern municipal. Amb els vuit regidors del PSC i un de Lloret en Comú, ha perdut la majoria absoluta d’onze escons. I s’ha afanyat a manifestar, fent de la necessitat virtut, que «formaran un govern progressista amb polítiques d’esquerres».

Ha adoptat l’actitud d’un tarambana que haurà de fer front a l’oposició heterogènia de Junts (4), Tots per Lloret (3 filo convergents), Sumem Lloret (2 ex-PSC), ERC (2) i VOX (1).

És conscient que haurà de pactar tots i cadascun dels punts de l’ordre del dia dels plens, en especial els pressupostos i les ordenances fiscals? A més, no sembla que el tarannà pactista sigui una de les seves qualitats en vista de les discrepàncies contínues dins l’equip de govern i en negar el pa i la sal a l’oposició, que ha sofert un menyspreu continuat.

De fet, aviat es va esvair l’idil·li entre PSC, Junts i Lloret en Comú que l’Adrià qualificava, en una entrevista a un diari digital del dia 21 de juliol de 2023, com «un pacte de confiança, sinceritats, passió per treballar pel poble, amb una predisposició a buscar sinergies, punts en comú, a tenir ben clar que el municipi és el primer i que tenim grans reptes com a tal que s’han d’assolir mitjançant l’acord, a través del consens i anant tots a una».

Ai las! Les paraules se les emporta el vent. Així, el comunicat de Junts subratlla la pèrdua de confiança com a motiu del trencament. Retreuen a l’alcalde i als regidors de la seva corda «la falta de projecte polític pel futur del municipi, la incapacitat de liderar un full de ruta» i critiquen «la manca de diàleg i de transparència per consensuar projectes de ciutat». Santa innocència d’uns beneitons que no van trigar gens a posar-se d’acord amb el PSC.

Ara, entonen una cançoneta hipòcrita per lamentar-se de la sortida del govern, però sense assumir cap responsabilitat en el desori actual i, a més, es pengen medalles «pel bon treball i la bona gestió que s’ha fet des de les seves regidories». Vaja, que no necessiten padrins.

En el rerefons de la desbandada de Junts hi apareixen interessos contraposats en la revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), que s’ha deixat en el calaix; en la «pacificació» del Passeig Marítim, que preocupa hotelers, bars, restauradors i comerciants o en el polèmic carril bici, entre altres assumptes que han esvalotat el galliner.

Per tant, el futur immediat és incert. S’intentarà governar en minoria? Es formarà un tripartit amb ERC? Es presentarà una moció de censura amb el suport de Junts, Tots per Lloret, Sumem Lloret i ERC? Tot plegat són incògnites que el temps resoldrà. Per a bé o per a mal. n

