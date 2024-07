No havia de ser un problema...

Allò que aparentment no havia de ser cap problema per a ningú, ni en el pla ètic ni en el legal, s’ha enverinat. Els bordells virtuals estan causant més problemes dels previstos, tant pels empresaris que els van concebre com per les autoritats que els van permetre. Sí, sí, hi ha prostíbuls en què els serveis són prestats per ens creats amb intel·ligència artificial. La venda i el lloguer d’artefactes sintètics destinats a satisfer sexualment els compradors han anat augmentant els últims anys. La polèmica ha crescut en paral·lel a la vitalitat comercial a l’àrea, o sigui, s’ha incrementat força. I això que un dels primers establiments dedicats a aquesta especialitat, Lovedoll UK, radicat a Gateshead (Gran Bretanya), va ser clausurat gairebé sense marge per consolidar-se com a exemple per a altres iniciatives similars. Els defensors d’aquest model de negoci han preferit estar en silenci, malgrat que sense deixar d’actuar. En qualsevol cas, el fre administratiu no entén de territoris ni fronteres. Així, les autoritats municipals de Houston (Estats Units) van bloquejar per unanimitat l’obertura d’un local d’aquest tipus, organitzat segons la fórmula del pagament per hores. Els governants nord-americans van desenterrar un detall que molts dels clients potencials havien menysvalorat: les dades! n

