Malestar i identitat

Diumenge vam tenir els resultats de la segona volta de les eleccions franceses on es va poder evitar que l’extrema dreta arribés al poder, tot i que ja hem comprovat que avui en dia és la primera força del país. Aquest fenomen no és només francès, ja que l’extrema dreta ha pujat per tot Europa en les darreres eleccions europees. Fins i tot a Anglaterra tot i la victòria laborista.

Les conseqüències de l’augment migratori dels darrers anys són un dels fenòmens que expliquen aquests resultats i un dels llocs on el creixement ha estat més gran ha estat a Catalunya. Divendres passat, el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat publicava un estudi sobre l’opinió que tenien els catalans d’aquest fenomen. El 48% dels catalans creuen que hi ha massa immigrants a Catalunya, essent aquesta l’opinió majoritària entre tots els partits catalans, llevat de la CUP i els Comuns. Per contra, només un 4% dels catalans considera que cal més immigració. La gestió de la immigració és un dels grans temes que expliquen comportaments electorals i no només a la dreta.

La gestió de la immigració i la identitat seran els temes que marcaran la política europea, nacional i local en els pròxims anys. No només en països com França o Itàlia, a la Gran Bretanya també aquests dos factors han estat claus per entendre els resultats electorals de la setmana passada. I també ho veurem als EUA.

En molt pocs anys, s’ha produït a Occident una crisi d’identitat com no havíem conegut en dècades.

El problema és que aquesta crisi d’identitat es produeix en un context en què la població està exhausta. Després de dècades de globalització, venim d’un cicle polític marcat per la crisi del 2008 que va tenir uns efectes devastadors en moltes societats, hem passat la crisi de la covid i darrerament l’augment exponencial de la inflació que ha convertit als nostres pobles i ciutats en llocs hostils, exageradament cars.

A Catalunya, aquestes crisis han passat paral·leles al Procés i a la «ressaca» que aquest va provocar. Però en el pròxim cicle electoral al qual estem abocats tot sembla indicar que l’eix que marcarà els pròxims anys ja no serà tant el nacional, que ha condicionat el darrer cicle electoral, sinó el mateix que recorre Europa, l’identitari. I aquí els partits hauran de saber posicionar-se, perquè és evident que aquest marc beneficia a l’extrema dreta, però tots els partits s’hauran de ressituar en aquest nou context. Sobretot, l’esquerra. O això, o acabarem sepultats per l’onada reaccionària.

També aquest cap de setmana hem viscut dues manifestacions en contra del turisme a Barcelona i Girona, que van en la línia de les molt més majoritàries que s’han viscut a Palma, Canàries o Màlaga. Hi ha un malestar evident en algunes de les principals ciutats turístiques del país.

Vivim el que segurament serà l’any més exitós pel que fa al nombre de visitants que rebrà l’estat espanyol. Avui en dia és la segona destinació mundial amb al voltant de 90 milions de turistes. I d’aquests, el 20% venen a Catalunya, la zona de l’estat que més turistes rep. És evident que això té un impacte en el dia a dia de les ciutats, en els usos de l’espai urbà i en l’increment del preu de l’habitatge, per exemple. Però és una realitat que representa el 14% del PIB i que no desapareixerà. Certament, hi ha d’haver un canvi a l’hora d’enfocar aquest motor econòmic. Més enllà de la promoció, la principal tasca de l’administració ha de ser gestionar aquest fenomen. I gestionar vol dir conduir-ne els efectes, sobretot els negatius.

Si ens hi fixem, el turisme també canvia la fisonomia de les ciutats i en certa manera també genera una crisi identitària. Més local si es vol però que també provoca un malestar evident en certs sectors socials. A diferència del fenomen de la immigració, que és utilitzat per la dreta i l’extrema dreta per treure rèdits electorals de la por a la pèrdua de la identitat pròpia, en el cas del turisme és bàsicament l’esquerra la que es mobilitza en contra dels «estrangers rics», ja siguin expatriats -és a dir, els residents que venen a viure a casa nostra i provenen de països amb una renda per càpita superior a la nostra- o turistes. És evident que són casos incomparables i que estem parlant de situacions de privilegi en el cas dels segons i de pobresa en el cas dels primers, però està clar que hi ha un cert fil conductor en la por de la pèrdua d’una identitat en perill entre diferents capes de la societat. Amb més o menys motiu.

I el que trobo interessant del cas és que tant el malestar acumulat en les societats europees com aquesta por a la pèrdua identitària han de ser atesos pels partits amb vocació de majoria, perquè sembla que serà el run run dels pròxims anys. I el pitjor que es pot fer és deixar que el temps passi i el malestar es dilueixi sol. Perquè no passarà. Només la bona política pot encarar aquest repte. n

