La victoriosa derrota de França

El millor de la novel·la Submissió és que no es diu Conquesta, ni tan sols Rendició, sinó Submissió, que denota sotmetiment més aviat voluntari, fins i tot plaent, només cal pensar en algunes pràctiques sexuals. Michel Houellebecq hi aconsegueix retratar com els francesos es lliuren voluntàriament a un president islamista, amb el suport de totes les altres forces, també el socialisme -sobretot el socialisme-, per a evitar que una tal Marine Le Pen presideixi el país. Els islamistes per a continuar sembrant les seves idees, els esquerrans perquè no se’ls titlli de feixistes, i els de més enllà per a mostrar que són de mires obertes, entre tots fan president Ben Abbes, un islamista erudit, educat, simpàtic. Cosa que és un altre dels encerts d’Houellebecq: fugir de la caricatura fàcil del moro boig que vol carregar-se França.

El protagonista, professor tan fart de la universitat com de la seva vida sexual, acaba convençut perquè guanyarà més diners i podrà tenir diverses esposes, «cosa més honrada que tenir-ne només una i tenir amants», li etziba el seu interlocutor. L’acaba de convèncer, si més no des del punt de vista sexual, que «vestides tot el dia amb burques impenetrables, les riques saudites es transformen de nit en ocells del paradís, es col·loquen cossets amb lligues, sostenidors calats, tangues adornats amb pedreria: exactament a l’inrevés que les occidentals». I això que, per a ell, els crítics del Front Nacional són els últims supervivents de Maig de 68, mòmies progressistes agonitzants, sociològicament exsangües, refugiats en ciutadelles mediàtiques des d’on llancen imprecacions sobre la desgràcia dels temps.

Per a confirmar els dots d’àugur d’Houellebecq, fa pocs dies, la imatge d’unes noies fregant el carrer en top less com a forma d’impedir la victòria del Front Nacional, donava idea del que és avui la democràcia: una cosa que abans es defensava amb el cervell i ara amb les tetes. Alhora, era una metàfora d’on arribarà aviat aquesta mateixa democràcia: a la galleda de les escombraries, una vegada netejada del carrer.

