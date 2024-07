Brossa a la paperera i a la muntanya

El desplegament d’un nou sistema de recollida de residus és complex i és fàcil que rebi crítiques l’Ajuntament que ho implanta. Exemples n’hi ha per donar i per vendre. Tothom està acostumat a guardar i llençar les deixalles d’una manera i tothom creu que ho fa prou bé o que no se l’ha d’estar atabalant amb idees que pot considerar de bomber.

I Girona no se’n salva amb el porta a porta que ha començat a implantar en diferents barris. Ni se’n salvarà quan col·loqui els contenidors intel·ligents que s’obren amb targetes identificatives. De moment, estan sortint queixes i més queixes i es reclamen millores. L’Ajuntament va estudiant canvis allà on veu que és factible i cada correcció d’allò anunciat inicialment pot sonar a marxa enrere.

Però és evident que aplicar un nou model de recollida de residus en una ciutat tan gran fa necessari fer reajustaments perquè sempre és perfectible i requereix de modificacions. I més si, certament, potser el porta a porta s’està implantant amb una celeritat excessiva. Ara s’estan implementant els cubells del porta a porta i passat l’estiu tocarà els contenidors intel·ligents a gran part del centre de la ciutat. És de preveure la reticència general de la població. Intueixo que, sobretot, d’aquells que no ho fan bé o no ho volen fer bé. També que hi haurà dubtes de quin tipus de fracció és determinada deixalla.

Caldrà estar atents a la picaresca i l’incivisme amb veïns que potser abocaran restes en papereres per no esperar la fracció que li toca segons el dia de la setmana o, fins i tot, excursions a la muntanya per abandonar brossa. Aquest és el temor perquè, separar bé, qui vol fer-ho, no resulta tan complicat.

Subscriu-te per seguir llegint