De barques i gavines

Fa tot just unes setmanes m’he adonat que un so que tota la vida he associat als barcos de pesca -al grinyolar de les cordes, al cruixit de les fustes, al xerricar dels trinquets i de la quilla- és, en realitat, un dels molts sons que fan les gavines. A veure: sé que aquest xirigueig surt de la gola d’aquests ocells marins, però cada vegada que el sento la meva ment s’oblida de què ho sap.

Per a mi, aquesta mena de xiscle agut i sostingut que emeten les gavines va indissolublement lligat al Palamós de la meva infantesa, als juliols que hi passàvem, i a les passejades pel port quan baixava la calor. Jo sempre em queixava de la pudor de peix, però alhora m’hipnotitzaven les xarxes esteses i les barques amarrades movent-se amunt i avall, sobrevolades per estols de gavines cridaneres i envoltades per bancs de peixos silenciosos.

Aquest espinguet també em porta a la celebració de la Mare de Déu del Carme, quan la confraria de pescadors treia la seva patrona a passejar per la mar i convidaven tothom qui ho volgués a embarcar-se amb ells, en una processó de barques engalanades amb flors que feien sonar les seves botzines festivament. Aquell dia, la fortor de peix no em molestava gens, perquè la brisa del mar se l’enduia, i les onades que saltàvem m’esquitxaven, i aquelles ràfegues inesperades de gotes d’aigua salada em feien riure. I quan les sirenes dels vaixells callaven un moment, per sobre la remor del mar i els motors i les veus de la gent podia sentir aquell grinyol que em semblava que sortia del cor mateix dels vaixells, però que en realitat feien les gavines que ens acompanyaven.

De petita, quan sentia aquest crit era sempre a prop del mar: enfilada en algun dels canons del passeig, o vigilant crancs entre les roques de l’espigó (jo preferia espantar-los abans que intentar caçar-los amb el salabret), o fent castells de sorra a la platja, o jugant a pirates amb els meus cosins, enfilats en un matalàs inflable. Aleshores, la meva lògica infantil em deia que no gaire lluny hi devia haver una barca tornant a port, perquè el grinyol oscil·lava al mateix ritme que les onades, i buscava mar endins els pals de l’embarcació que s’apropava. I, com que sempre n’hi havia alguna, mai vaig pensar que aquell lament no el produís la nau, queixant-se per ves a saber què.

Suposo que vaig entendre que aquell so que sempre m’havia pensat que sortia de les barques el feien les gavines quan aquestes aus van començar a proliferar a Girona: a l’Onyar no hi ha pescadors, ni xarxes esteses al sol, ni barcos de pesca. Però jo bé que sovint els sento. I quasi els puc veure, enfilant aquest riu esquifit amb els seus colors brillants i els seus noms pintats orgullosament a la proa: Felicitat, Maria IV, Sardina, Reina Isabel, Pepe, Ufana, Carmen, Moby Dick II, Habanera, Sol Ixent. En algun lloc, segur que també n’hi ha un que es diu Gavina. n

