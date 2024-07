L’actualitat vista a vol d’ocell

A vegades va bé allunyar-se i fer-se preguntes, aquí algunes que m’he fet sobre el present:

Parlem dels EUA. Martínez Fraile, després de visitar els EUA invitat per la Secretaria d’Estat, em deia que la democràcia americana tenia les seves peculiaritats, però era consistent i ho vam comprovar quan va sobreviure a la Presidència de Trump. Ara, però, hi ha algunes coses que grinyolen. Tothom sap que, per l’elecció de president, només compten alguns estats, sembla com si els vots de tots els altres americans no tinguessin cap valor i no sembla que els preocupi. No sé com funcionen els grans partits americans però sembla que funcionen deficientment. Com pot entendre’s sinó que estiguin immersos en una elecció entre un mafiós prepotent i un vell que sembla massa gran per tenir la responsabilitat del país. Realment no hi havia altres candidats més raonables? Finalment el Tribunal Suprem acaba de dir que un president no pot ser imputat per actes fets durant la seva Presidència, com a president. Realment ho creuen raonable? Inclús els Papes són infal·libles només en certs casos.

Parlem de França. Els republicans es van mobilitzar i han enviat al RN a la tercera plaça. A Espanya els acords amb Vox a les CCAA van fer evident l’amenaça d’un possible govern amb presència de Vox a tot l’estat. El resultat fou que Feijóo no va aconseguir formar govern. Tenim un govern Frankenstein (Rubalcaba dixit) presidit per Sánchez. La renúncia de candidats dels macronistes i del front d’esquerres han evitat que guanyin els de Le Pen, però fer govern serà complicat. Veurem si el centredreta i el centreesquerra seran capaços de fer un govern i si aquest pot governar de veritat, solucionar els problemes dels francesos i donar-los un futur. Sols així es podria aturar l’avenç del Reagrupament Nacional de cara al futur.

A Anglaterra tenim, com es preveia, govern laborista. El Brexit, com el procés a casa nostra, només ha portat que desgovern i promeses incomplertes i els seus promotors han perdut el suport. Anglaterra i Catalunya han triat la proposta d’una política útil d’uns homes tranquils, Starmer i Illa, ambdós socialistes. La diferència és de sistema electoral. Amb resultats semblant un té majoria absoluta i l’altra majoria relativa.

A Espanya tenim un problema amb la justícia. No existeix «la sentència justa», existeix la interpretació que fan els jutges de les lleis, dicten sentències recurribles a altres instàncies. Però ni el poder judicial pot entrar en el terreny legislatiu com van fer uns magistrats manifestant-se en grup contra la llei d’amnistia abans de ser aprovada, ni els partits polítics poden desqualificar els òrgans judicials com ha fet el PP dient que el Constitucional és parcial o sentencia seguint el dictat del govern o Puigdemont parlant de la «toga nostra». El PP, un partit d’estat que vol governar i ha participat en l’elecció del CGPJ i els membres del Constitucional, no hauria de caure en la temptació de desqualificar aquests organismes. Una democràcia es basa en uns equilibris que, si es trenquen, posen en perill la mateixa essència de la democràcia. Alguns casos recents.

Cas dels ERE andalusos. En el seu moment vaig dir que no veia com es podia responsabilitzar a membres del govern per implementar el que havia aprovat el Parlament, es pensava inculpar tot el parlament? Ara sembla que el Constitucional, per majoria, dona suport a aquesta tesi. Una altra cosa són les derivades corruptes (desviació de diners i tractes de favor) de certs actes que són imputables als qui els han comès i sobre els quals el Constitucional no diu res.

Llei d’amnistia. Els jutges no poden entrar en el contingut de la llei, sols ho pot fer el Constitucional, però tenen potestat per dictar sentències (recurribles) si creuen que hi ha delictes no coberts per la llei d’amnistia.

Cas González Amador, parella d’Ayuso. Ayuso i Miguel Ángel Rodríguez (MAR) van afirmar que la fiscalia, a dictat del govern, estava portant a terme una cacera contra González Amador per ser qui és i que això havia impossibilitat un acord amb la fiscalia del tribunal. Quan el fiscal general va fer públic un missatge de l’acusat al tribunal en què reconeixia haver comès dos delictes de frau fiscal, desmentint Ayuso i MAR, resulta que la justícia investiga al fiscal general per fer públic el missatge en comptes d’investigar Ayuso i MAR per mentir. Algú ho entén?

I acabo demanant un xic de sentit comú. Les darreres manifestacions del PP demanant que s’utilitzin les forces armades per evitar l’arribada de cayucos semblen de novel·la d’esperpent. Creure que es lluita contra la ultradreta fent servir els seus arguments és d’un infantilisme difícilment superable. La baralla entre Cuca Gamarra i el portaveu Tellado (que sembla un infiltrat de Vox) cada cop és més evident. La darrera sobre el repartiment d’immigrants menors no acompanyats. Una diu que negociaran el repartiment i l’altra que ni parlar-ne...n

