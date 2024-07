Tant de cap per a no res

Després diran que els de la CUP, que a Girona es diuen Guanyem Més Diners (o una cosa així) són covards. Després diran que els llacistes són porucs incapaços d’enfrontar-se al pèrfid estat espanyol, que els manté oprimits amb unes quantes propietats al seu nom, com el cas de l’alcalde Girona, Lluc Salellas. Però la veritat és que, quan cal lluitar, lluiten. Fa unes setmanes, Sallelas va requisar una quinzena de places de pàrquing que abans pertanyien a la Guàrdia Civil, i va sortir ufà a comunicar-ho, sense por a la mort. Ara, en una nova mostra de menyspreu a la pròpia vida, anuncia que no instal·larà pantalla gegant per a seguir la final de l’Eurocopa, ja que la juga Espanya. Els herois són així, és gent que no dóna valor a la pròpia existència -una altra cosa és al seu patrimoni, a això sí- i ho arrisca tot per uns ideals. Què serà el següent? Una foto en el despatx el dia 12 d’octubre per a fer veure que treballa en dia tan hispànic? Una vaga de fam a la catalana, d’aquelles que consisteixen a no picar entre el dinar i el berenar? Res és descartable. El mateix Salellas va explicar emocionat que un dia va estar a punt de travessar el carrer amb el semàfor en vermell, però la mà del Vivales, al seu costat, va impedir el que hagués estat fins al moment la seva màxima transgressió. I ara, un diumenge sense pantalla gegant. Quasi res. Ni Viriat contra els romans.

Extingides les vocacions religioses, el que ara s’estila a les famílies bé és que el fill babau, en lloc de prendre els hàbits, es dediqui a la política, on sempre es pot trincar alguna cosa. Lluc Salellas, salta a la vista, no podia dedicar-se a res més. L’alcalde de Girona està format per tres esferes grossotes: una al cap, una altra a l’abdomen i una última al cul, com un ninot de neu errant. No és cos per a guanyar-s’hi la vida, per aquesta banda passaria fam. L’esfera superior destaca per la seva grandària, fins al punt que no són pocs els turistes que s’aturen a tocar-li el cap, en no creure que sigui real. Déu li va concedir una closca d’una mesura que no s’havia vist mai per aquests arenys i en canvi -incorregible bromista el Senyor- no l’hi va posar contingut. Això obliga el pobre Salellas a substituir la falta de substància grisa per intrepidesa, i aquí el tenim, no posant pantalles, requisant places d’aparcament, intentant creuar en vermell i, qui sap, potser un dia llegint un llibre. Tot pot esperar-se d’un home que no tem a res.

Els gironins són rars, necessiten que qui mana els orienti. Quan la sentència del procés, es van suspendre els focs artificials de les festes, perquè la nostra obligació era estar tristos, i no fos que algú s’ho passés bé mirant un coet, pum. En llocs menys civilitzats, haurien deixat que qui volgués es divertís i qui no, es quedés a casa plorant. No pas a Girona, on tristesa i alegria s’imposen per decret. Per postres, potser algú confonia el soroll de petards amb el d’un escamot d’afusellament, i a saber si riuria o ploraria. Amb la selecció, el mateix. Per a què posar pantalles i deixar que cadascú triï per si mateix? Un alcalde està per a decidir sobre l’estat d’ànim dels seus -mai el possessiu ha estat tan precís- ciutadans, i aquests no han de veure en públic un partit d’Espanya. Si de cas, que el mirin a casa seva. I això de moment, fins que no traguem una ordenança prohibint-ho. Els gironins volem alcaldes que pensin per nosaltres encara que no tinguin res al carabassot.

A Cercle tancat, Jonathan Coe descriu els manifestants contra una central nuclear, que després d’estar tot el dia corrent i rebent estopa policial, arriben a casa, encenen la tele i veuen, amb gran sorpresa, que la central encara funciona. Els resulta incomprensible. A Salellas li succeirà el mateix quan diumenge -si no va a passar el cap de setmana a la costa- vegi Girona plena de joves amb samarretes de la selecció, cridant i animant. Joves per als qui el procés és una batalleta dels avis. No entendrà com és possible, si ell un dia quasi es va saltar un semàfor en vermell, el molt agosarat. n

