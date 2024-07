Quan vaig de restaurant tinc per costum demanar aigua de Caldes, així en genèric sense dir marca i em dono per ben servit si em porten qualsevol de les quatre marques del meu estimat poble, que són Vichy, Malavella, Sant Narcís (Recordeu allò de «Beber es preciso, Agua San Narciso?») i Imperial. Quatre marques l’aigua termal amb què la natura ha beneït Caldes i que va fer que hi hagués els primers assentaments humans al neolític (ara no sabria dir si inferior o superior) i que va cridar l’atenció als romans que, ara fa dos mil anys hi van muntar el primer balneari al peu de la Via Augusta.

Fa pocs dies, a l’excel·lent restaurant Bahía de Tossa, fundat pels inoblidables Camila i Agustí, vaig demanar l’aigua en genèric, la cambrera es va presentar amb dues ampolles, una de Vichy i una de Sant Narcís perquè escollís. Excel·lent servei! És clar que en absència d’aigua de Caldes puc acceptar altres marques d’acreditat prestigi, però no pas aquests subproductes d’aigua carbonatada que corren. Quan la demano, si el cambrer em pregunta si la vull amb gas o sense, ja veig que no anem bé. A Caldes no sabem què és l’aigua sense gas, a menys que vingueu a buscar-la de franc a alguna de les fonts termals. A la Mina, o raig d’en Mel, o a la font de Sant Narcís. Lamentablement, si aneu al raig dels Bullidors, veureu que no brolla. L’empresa que la controla es veu que diu que no té aigua. Que s’ha estroncat la deu? Si jo fos de l’Ajuntament no els deixaria tranquils fins que la font ragés. L’aigua de Caldes, com és normal, pot agradar o no, perquè els gustos compten, però que té un valor extraordinari: té caràcter i no s’assembla amb cap altre.

De tant en tant sento discutir si una marca és diferent o és més o menys picant. Ja fa anys que no faig cap altre comentari que posar-me a riure. Fa un temps, en un restaurant barceloní, la meva companya va demanar aigua de Vichy i l’amable cambrer es va disculpar per no tenir-ne, però va dir que li portaria una marca no tan coneguda però igualment bona. Ens va servir Malavella. Quan ens va veure riure li vaig explicar que el meu pare va estar vinculat a la marca des del primer dia que van omplir una ampolla als anys 40, fins a la jubilació. Quan vaig repassar la factura, vaig veure que no ens l’havien cobrat. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou. n

