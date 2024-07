El cafè Norat i la Rambla

El magnífic llibre de Carmina Roura Dalmau La nena del cafè Norat editat per Viena Edicions amb un pròleg de Miquel de Palol ha tingut la virtut de fer-me recular en el temps i transportar-me en una etapa de la meva vida relacionada justament amb aquell establiment de la Rambla gironina. En la dècada dels cinquanta, el nom oficial era «Cafè Nacional» tot i que ningú l’anomenava així, ni tampoc «Cafè del Comerç» d’abans de la guerra, sinó el que havia sobreviscut en l’imaginari popular: «Can Norat». Allí hi treballava de cambrer el meu pare Narcís i recordo que m’explicava amb dissimulat orgull que anys enrere havia servit cafès a «Don Santiago» un pintor conegut i estimat que era client habitual. L’home famós era, és clar, Santiago Rusiñol.

Can Norat era un punt de trobada ja que durant molts anys en aquell indret de passeig ciutadà que es coneixia com la plaça de les Cols s’hi celebrava el mercat de verdures i hortalisses que es va mantenir fins ben entrat el segle XX. Malgrat el canvi d’usos, però, s’hi van continuar fent animades tertúlies particularment els tractants de bestiar per tal d’afinar els preus abans de tancar qualsevol tracte i això es feia, segons explica qui fou Cronista Oficial Enric Mirambell «sobretot els dies de mercat on tothom s’aplegava al voltant de can Norat, can Barris o can Montaña per fer el vermut i assaborir l’aire lliure i el sol». Fruit d’una d’aquelles trobades, concretament la del 13 de juliol de 1930, una dotzena de gironins moguts per la seva afició a l’esport i amb inquietuds socials varen decidir fundar de les cendres l’antiga «Unión Deportiva Gerona» un nou equip de futbol que varen batejar com a «Girona F.C.» Avui, una placa sota els porxos recorda aquesta efemèride i una altra en deixa testimoni de les estades del pintor Rusiñol. Josep Pla deia que el cafè Norat tenia una certa semblança amb els de la plaça de Sant Marc a Venècia «on s’hi tanquen tractes i s’hi troben els parents més absurds o les coneixences més vagues».

Naturalment, els temps moderns i les necessitats d’espais varen treure els vestigis del mercat de la Rambla però el passeig va continuar essent una artèria principal de la ciutat perllongada per l’Argenteria, connexió necessària cap al Barri Vell i la plaça de la Independència travessant el pont de Sant Agustí. En els temps grisos del franquisme un dels passatemps dels gironins, particularment els diumenges cap al capvespre, era el de ramblejar, és a dir, simplement passejar amunt i avall com una mena d’innocent divertiment que ajudava passar l’estona tot fent el xafarder. Aquest costum s’ha perdut però son moltes les parelles que poden donar fe que gràcies a «ramblejar» es pogueren conèixer. També va desaparèixer Can Norat i als seus locals s’hi va instal·lar L’Arcada on hi servien uns extraordinaris calamars a la romana tot i que posteriorment es va reconvertir i ara s’ha especialitzat en cuina italiana. Malauradament, la Rambla ha anat perdent pistonada i avui són molts els locals que romanen tancats i no sembla que l’Ajuntament tingui massa interès en fer possible que aquesta artèria ciutadana recuperi el seu vell esplendor. Els porxos, per exemple, que segons l’arquitecte Rosa Maria Cánovas «ultrapassen el concepte arquitectònic que és mutable en el temps perquè els seus fonaments se sustenten en l’esperit de la ciutat i en l’ànima de la seva gent» estan bruts, foscos, mal cuidats i, fins el plànol de París que amb tanta cura, paciència i professionalitat va restaurar el pintor Ricard Renart, es troba en un estat lamentable, amb el sostre esbornagat que demana a crits una urgent restauració.

El llibre de la Carmina Roura Dalmau explica vivències reals dels seus avantpassats que un bon dia decidiren encarregar a l’arquitecte Joan Roca Pinet la remodelació de l’edifici residencial aixecat el 1912 per acollir-hi un cafè que durant molts anys ha estat memòria viva i sentida de molts gironins i ens parla, és clar de la Rambla d’abans. Moltes coses han desaparegut, però sortosament la memòria perdura.

