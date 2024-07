Entre la ficció i la soledat

El nacionalisme català viu en una permanent ficció. A Catalunya, la majoria dels mitjans de comunicació els compren els seus falsos relats, però a fora tothom els ignora. Els tres diputats de Junts no estaven adscrits a cap grup del Parlament Europeu, només calia veure la buidor de la cambra quan parlava Puigdemont. I no és que ningú no els faci cas, sinó que els escassos moviments independentistes dels països democràtics van a la baixa. Acabem de veure com el Partit Nacional Escocès (SNP) ha passat de 48 a 9 diputats, quan fa deu anys va guanyar tots menys tres dels 59 escons. Quins anys aquells que, des de Catalunya, s’exalçaven els aclaparadors resultats dels nacionalistes escocesos com si fossin victòries pròpies! Als periodistes de TV3 els queia la bava, ara la notícia ha passat desapercebuda. L’altre gran referent històric de l’independentisme català, el del Quebec, està força pitjor que l’escocès. El Partit Quebequès va obtenir un esquifit 14,6% dels vots a les eleccions del 2022. Fins i tot els nacionalistes corsos, que són testimonials, acaben de patir la major desfeta electoral en deu anys a les legislatives franceses.

Algun dia algú dirà la veritat a Catalunya? Explicaran que tot plegat ha sigut una ficció, un engany, una farsa de proporcions bíbliques? Les preguntes, òbviament, són retòriques. Resultaria pedagògic, això sí, que reconeguessin que la independència ni és possible, ni és plantejable a Europa, i analitzar què va passar el Quebec i què està passant a Escòcia, on han aparcat qualsevol via unilateral cap a la independència. També convindria divulgar que a cap constitució democràtica tenen cabuda els processos secessionistes, malgrat que a Catalunya es repeteixi cada dia la cantarella del dret d’autodeterminació: el Tribunal Constitucional d’Itàlia va prohibir el 2015 a la regió del Véneto organitzar un referèndum d’independència, a Alemanya el seu Constitucional va negar el 2017 el mateix a Baviera i els Estats Units va rebutjar la sol·licitud d’independència de vuit estats l’any 2013.

Tot això ho saben perfectament els partits i moviments independentistes (igual la CUP no, perquè els seus dirigents viuen en el món de Yupi, però la resta sí). Per això, es dediquen a enredar i a bloquejar la formació d’un nou govern. L’ANC, aquesta entitat satèl·lit de Junts que ara presideix Lluís Llach, ha exigit als partits nacionalistes que no donin cap suport a la investidura del candidat que va guanyar clarament les eleccions, Salvador Illa (PSC): un cordó sanitari a la socialdemocràcia, insòlit a l’Europa democràtica. La CUP, aquella formació que s’autoanomena d’esquerres, però que sempre vota als candidats de dretes, comparteix la tesi de l’ANC. Segons la seva cap de llista, Laia Estrada, la que deleja per dinar amb Puigdemont, «no facilitarem la investidura del PSC. No només això, tampoc en facilitarem la governabilitat durant la legislatura». El dubte és si a ERC estan disposats a immolar-se per fer de crossa de Puigdemont.

Al nacionalisme català l’importa un rave la governabilitat i el benestar del país. Els que remenen les cireres no tenen cap problema econòmic, alguns tenen o tindran substancioses pensions vitalícies. Què pretenen? Noves eleccions? Molt bé, posem-hi que, en una hipotètica repetició electoral, els partits nacionalistes tornen a sumar una majoria i fan president a Puigdemont o al Quim Torra de torn. Què faran després? Proclamaran la independència? Aplicaran aquella ficció del «mandat de l’1 d’octubre»? No, no faran res, ni tan sols aconseguiran el concert econòmic, ni un referèndum d’autodeterminació. Governaran una autonomia, continuaran enganyant als seus electors, es repartiran el pastís del poder i aniran enfonsant el país, desviant la culpa, com sempre, cap a Madrid, i fins i tot podran boicotejar al govern espanyol. Ja van tenir 74 diputats l’any 2021, sis per sobre la majoria absoluta, i no van fer res de res. I qui dies passa, anys empeny, que ja en portem molts.

Van tan despistats que ni tan sols saben qui són els seus aliats. Després de les legislatives franceses, Pere Aragonès ha felicitat Jean Luc Mélenchon, ignorant que el líder de l’esquerra francesa va manifestar fa un temps que «em sento una mica ofès quan el president d’una assemblea francesa no parla en un idioma que comprenc» per un discurs en cors del president de l’assemblea de Còrsega. Estan molt distanciats de la realitat, però la factura la paguem tots. n

