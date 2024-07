Ocupació de qualitat

La Memòria Econòmica de Catalunya presentada ahir a la Cambra de Comerç de Girona constata que, tot i haver alentit el seu ritme de criexement, l’economia gironina té motius per a l’optimisme. Una de les dades que cal celebrar és que un 35% de l’ocupació industrial neta creada en els darrers tres anys a Catalunya s’ha ubicat a les comarques gironines.

I és que la indústria ha demostrat ser el sector que més contribueix a la reducció de les desigualtats perquè genera llocs de treball de més valor afegit i, per tant, amb salaris més elevats. Un estudi del Institut d’Economia de Barcelona (IEB) presentat fa uns mesos demostrava que «la pèrdua de pes relatiu del sector industrial s’ha traduït en un augment de l’ocupació en els serveis, especialment els de menor qualificació». Aquesta situació va provocar un augment de la dualitat de l’ocupació en el mercat de treball entre treballadors molt qualificats i molt poc qualificats, que seria una de les causes de l’increment de les desigualtats. El pes del sector industrial a ciutats com Olot o Igualada, sempre segons el mateix estudi de l’IEB, explica perquè aquests territoris i la seva àrea d’influència figuren entre els que tenen una distribució més equitativa de la renda a tot Catalunya.

Per a una altra edició de la Memòria Econòmica seria interessant aprofundir en l’estructura salarial dels diferents sectors productius de l’economia gironina i comprovar els efectes sobre la renda mitjana i les desigualtats en municipis i comarques. n

