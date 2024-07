El tetris del juliol, el més car de l'any

No hi ha cap manera. L’estrès de les famílies amb fills petits i adolescents durant l’estiu s’accentua. I no és per manca d’interès i bones intencions. Juliol frega el caire de tot. S’acaba convertint en un mes patidor per als comptes corrents i l’estabilitat emocional i organitzativa de molts pares i mares. En força casos, opten per endeutar-se ara que els bancs competeixen per trossejar els pagaments realitzats amb targetes. Temps de campaments, camps de colònies, viatges d’aventura organitzats a nivell nacional i internacional i tota mena d’oferta lúdico-infantil per salvar el mes més difícil de gestionar de l’any en tots els sentits.

A continuació, exposo un cas real de com una mare i un pare de tres gestionen aquest peculiar tetris. Com aquest, desenes de milers d’exemples que donarien per omplir una enciclopèdia d’autoajuda familiar:

A les primeres dues setmanes de juliol els dos fills petits (15 i 11 anys) són col·locats al campus del Club Natació Catalunya, dinant a casa de l’àvia per abaratir costos. Tenen assegurada l’aigua per refrescar-se. Mentrestant, el més gran (17 anys) s’instal·la a l’escola oficial d’idiomes fent un curs intensiu d’anglès avorrint-se com una mosca. També dina a casa de l’àvia. La tercera setmana, els dos petits se’n van a un campus de waterpolo a Banyoles i el més gran a un campus de futbol al barri de Sant Andreu, Barcelona. Allà, dinen als respectius campaments, I, per acabar de rematar el mes, la quarta setmana s’ha arribat a un acord amb altres famílies amigues per repartir-se tots els nens durant els cinc dies. Un mètode contra l’avorriment i la impaciència.

Després de l’apassionant juliol, a l’agost toca passar uns quants dies de vacances junts tota la família llogant un apartament en un punt de la costa catalana. La resta de dies val més organitzar algunes sortides puntuals depenent del clima i de l’oferta cultural, gastronòmica i musical, que no és tampoc barata. No és estrany que s’hagin posat de moda les escape rooms. Aquell mes, a més, comença a ser necessari acostar-se a la feina, encara que sigui a través de la pantalleta de l’ordinador o el mòbil.

Sumi i segueixi, que segueix, perquè al setembre, les criatures es queden els dies previs a l’inici del curs «criant malves a casa». Al nivell de despeses que organitzar tota aquesta parafernàlia suposa, cal afegir-hi per a aquesta família el registre de carregar amb el pagament de mil euros per pagar els llibres de text del curs que ve més el material escolar i començar a organitzar les extraescolars de la nova temporada. Arribar sa i estalvi, físicament i mentalment, a l’inici del curs escolar pot ser miraculós.

És un sistema pervers, producte del descontrol i la descoordinació entre el calendari laboral, escolar i de vacances. Tant parlar de repartir les vacances al llarg de l’any i a penes s’ha avançat.

