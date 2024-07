El bulli, el viatge

Aquest dijous al matí circulava per la carretera que uneix Roses amb Cala Montjoi, al cor del Cap de Creus. Conduïa el meu company de viatge i aquest amic havia de tenir els cinc sentits posats a la ruta. La carretera és asfaltada, però estreta i farcida de revolts. I és que hi ha qui pensa que s’ha de circular pel mig com si fos el dijous! Sort que no pensen el mateix a l’hora dos cotxes que sobtadament es trobin a la sortida d’una corba. El paisatge és majestuós quan es contempla des de certa alçada. La regulació i limitació de l’accés de vehicles al Parc Natural del parc de Creus evita la barrera visual i el caos abans provocat per centenars de vehicles que aparcaven als marges de la carretera. A l’amic que conduïa li explicava els primers cops que havia anat a El Bulli, destí final de la nostra destinació aquell matí.

Una pista de terra plena de pedres i forats que probablement havia estat una certa evolució d’un primigeni camí de cabres. Era una aventura que deixava sense paraules a qui hi anava per primer cop amb la promesa que es trobaria amb un restaurant important. En alguna d’aquelles primeres visites, l’espai encara era gestionat pels seus fundadors, el metge homeòpata alemany Hans Shilling i la seva dona Marketta (txecoslovaca d’origen, però alemanya d’adopció), i amb el cuiner francès Jean Luis Neichel al capdavant dels fogons. De la visita més llunyana que en guardo més i bons records no és ni de la primera ni de la segona, sinó del dia que conec en Juli Soler, el cinquanta per cent del binomi que amb en Ferran Adrià aixecaren el que ha estat El Bulli, el restaurant que ha transformat el món de la cuina i de la gastronomia arribant als nivells més destacats de creativitat que s’han conegut. El millor restaurant del món.

Juli Soler es va fer càrrec de la direcció de El Bulli durant la primavera de 1981. Encara faltaven un parell d’anys perquè hi entrés a treballar Ferran Adrià, una connexió casual a través de conèixer, fent la mili, a Fermí Puig, que ja hi treballava els estius. Jaume Font, periodista gastronòmic i mentor d’una bona generació d’afeccionats a la gastronomia i periodistes, es va trobar un dia pels carrers de Girona a en Juli, ja que ells es coneixien de feia temps i ens va animar a pujar a cala Montjoi. El descobriment de Juli i la seva passió em va marcar a la memòria aquella visita, l’endemà mateix, que pràcticament es va repetir cada any fins al tancament del restaurant. Amb l’arribada de Ferran Adrià a la posició de xef, de mica en mica van canviant coses en un procés de sorpreses successives t’adonaves que a aquell indret estava covant-se un canvi que definiria la cuina contemporània.

Dijous, quan arribava amb altres amics a la seu de la Fundació el Bulli hi era el mateix Ferran Adrià amb Lluís Garcia i Lluís Biosca, estrets col·laboradors des dels primers temps del restaurant. Vaig fer números, feia tretze anys que no hi havia anat. Des que van deixar de servir la seva cuina. Perquè quedi clar, ara tampoc s’hi cuina. El viatge a El Bulli no fou només el recorregut dels set quilòmetres des de Roses, sinó un viatge en el temps. Amb companys amb els quals compartíem, un any darrere l’altre, els nous plats d’en Ferran. El dubte de la novetat que ens esperava i la constatació de viure en directe aquell fenomen. Aquest, estava ple d’entusiasmes, però també d’incomprensions. Amb uns principis d’aquesta etapa que no foren gens fàcils. I amb Juli com a far respecte a cap on calia anar. Records de com es va passar de tenir taules buides molts migdies, a tancar amb dos milions de peticions de reserves impossibles d’atendre ni en una mínima proporció.

Ha explicat moltes vegades Ferran Adrià, com una conversa l’any 1987 amb el cuiner francès Jacques Maximin, que el va empentar a actuar d’una altra manera a la seva passió i feina. Li va preguntar a Maximin que era per ell la creativitat a la cuina i aquest el va contestar que «creativitat és no copiar». Avui la Fundació El Bulli és un autèntic santuari que reivindica el que ha representat El Bulli per la cuina contemporània, un discurs plenament vigent. Recomano vivament la visita a la Fundació aixecada amb moltes dificultats i mercès també a companys de viatge fidels com CaixaBank. I de com a través de l’evolució de la cuina podem conèixer perfectament els esquemes que han configurat l’evolució humana.

