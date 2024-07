Crònica d'un turista anunciat

Una marxa antiturisme convocada a Barcelona irromp a les terrasses dels bars. Als crits de «turistes go home» i trets de pistola d’aigua, als visitants se’ls ennuega la paella i la sagnia. Molts es refugien a dins, fins que passa la massa. Els nens ploren desconsolats, l’home del sac s’ha multiplicat. Va passar aquesta setmana i és part de l’escalada contra el turisme que es viu a Catalunya i les Balears.

El vídeo d’una guia de turisme es fa viral. Abans de baixar el seu ramat de guiris els dona la llauna de com s’han de comportar. Els explica també per què la gent de la ciutat que visitaran els tenen tírria. El turisme els ha expulsat als afores i ha fet que molts dels comerços habituals tanquessin per altres de samarretes de l’I love Catalunya. Samarretes que fabriquen a l’Índia.

Darrere de tot allò hi ha alguna cosa que ningú no explica. Per ser part de la marxa contra els turistes, o donar la llauna a uns pobres guiris (que l’únic que volen és comprar una Sagrada Família de ceràmica i tastar allò dels cigalons), has de jurar davant d’un parlament antiturisme que mai no seràs un turista en una altra ciutat. Un cop t’accepten com a membre, després de la quintada de sortir a pintar «turistes go home» en alguna botiga per a ciclistes, acceptaràs portar una turmellera perquè els espies d’«assumptes interns» de l’antiturisme sàpiguen on ets i que no has trencat el jurament convertint-te en allò que dius detestar, un turista.

Per als autèntics antituristes, els fonamentalistes de l’antiturisme, els estius han de succeir a la plaça del poble. Si al nen li fa il·lusió anar a la platja, cosa que està prohibida perquè et convertiries en un turista (si ets de Girona i vas a Platja d’Aro, per exemple), li ensenyes els beneficis de jugar amb l’aigua de la mànega.

Com que no passa res d’això, com que els que increpen els turistes o els hi donen la tabarra seran turistes en altres ciutats, on no es comportaran gaire millor que guiris en zel fent balconing des del tercer pis d’un hotel, tot queda en la simple hipocresia.

La idea en realitat no és del columnista que escriu. La idea és de l’amo d’un bar que veia atònits com els seus veïns increpaven la clientela preguntant: «és que ells no són turistes en altres llocs, no estiuejaran enlloc?». Que és lògic protestar per la bogeria en què s’ha convertit el turisme, però ignorar que som part del problema, el multiplica. I no és una cosa que no s’hauria vist venir. És la crònica d’un turista anunciat.

