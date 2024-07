L'Eurocopa i l'alcalde de Girona

Aquest vespre a les nou hores de la nit es disputarà la final de l’Eurocopa 2024 entre els equips d’Anglaterra i d’Espanya. És un esdeveniment esportiu de primer nivell i l’esport genera molt d’interès. El futbol a Girona és molt important: som una ciutat de primera, que el seu equip l’any vinent serà a la Champions League. He fet la petició que Girona tingui una pantalla per veure aquest partit, tal com succeeix a moltes altres ciutats catalanes. En aquest article, hi insisteixo, perquè penso que és un servei per a molts gironins i gironines. Independentment de tot allò que pensin políticament, perquè és innegable que té un alt interès objectiu.

El partit de semifinals de l’Eurocopa, que va enfrontar Espanya contra França va tenir el 71% de l’audiència. Va ser el partit amb més audiència des de l’any 2012. El futbol mou masses, perquè és sentiment i emoció. Girona té moltes persones que estimem aquest esport.

Vaig fer la petició al meu Ajuntament, conscient que ciutats tan diferents com Barcelona, Mataró, Lleida, Vitòria, Barakaldo o Èrmua posaran una pantalla, perquè la gent pugui seguir el partit junts.

El partit és un punt de trobada per a tots aquells i aquelles que segueixen la selecció, que els agrada, que simplement volen veure el futbol a la fresca o pels més petits, que volen veure jugar totes les estrelles de la lliga. La mateixa Lliga on el nostre Girona F.C, per cert, ha brillat tant aquest any.

L’alcalde és qui pot decidir que hi hagi una pantalla i no crec que s’hi negui per estar en contra de tot allò que vingui d’Espanya. Si actués així, s’hauria de sancionar molts productes culturals o comestibles que també estan associats amb Espanya. Prefereixo no posar exemples en això, perquè la veritat és que seria molt trist si passés això. Des d’aliments típics del menjar a les espanyes, fins a pel·lícules, sèries o poetes. El futbol és esport. No és un partit polític.

Tanmateix, la resposta de l’alcalde va ser que mentre ell sigui batlle, no hi haurà cap pantalla per seguir la selecció espanyola a Girona. Per a mi, és un error.

Deixar la ciutat al marge d’aquesta festa del futbol, és no entendre que Girona és plural i diversa. Em consta que la major part de l’equip de govern va seguir el partit. De fet, és comú després del plenari, comentar amb diferents regidors com està el futbol. El Girona F.C. és un exemple de la capacitat que té aquest esport per unir. L’himne del nostre equip ho explica “estem units, germans i amics”.

La selecció espanyola, per cert, té jugadors importantíssims catalans. El lateral revelació del torneig, Marc Cucurella; el gran director d’orquestra, Dani Olmo; el porter reserva, David Raya; o la jove i gran estrella (en boca del món sencer), Lamine Yamal. La seva opinió política no la sabem, però tots els amants de l’esport compartim l’orgull de tenir aquesta representació catalana als partits de la selecció.

Això és el futbol, una festa, que l’Ajuntament de Girona farà que per la voluntat de l’alcalde no es pugui celebrar. L’any 2017, l’Ajuntament de Marta Madrenas per raons polítiques va deixar Girona sense focs a final de les Fires de Sant Narcís. Un error reconegut -en privat- per molts dels seus. Deixar la ciutat sense actes socials per raons polítiques és no entendre la història de la nostra ciutat i la seva diversitat. Quantes famílies anirien amb els seus fills a veure el partit a la plaça on es posés la pantalla a la ciutat? De quins punts vindrien? De l’eixample? De Germans Sàbat? De Pont Major? De Montjuïc? Estic segur que milers de gironins i gironines s’ajuntarien per veure el partit, deixant de banda què pensen. Un punt de trobada per gaudir d’un dels partits de l’any.

Girona és capital del futbol. Girona és territori Champions i Girona es mereix un alcalde amb alçada i que no empetiteixi la ciutat.

