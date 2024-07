La posidònia, la nostra aliada

La posidònia és una planta marina endèmica del mar Mediterrani i és essencial per al funcionament de l’ecosistema marí: és la llar de multitud d’organismes, exerceix de depuradora d’aigua, de generadora d’oxigen al fons marí, actua com a embornal de carboni i preveu l’erosió del litoral per la seva funció de retenció de sediments (i nutrients). Malgrat totes aquestes funcions vitals, la posidònia està en perill. Des de 1960 s’ha reduït entre un 13 i un 38% l’extensió de les praderies marines de posidònia, i des dels anys noranta la densitat de feixos de posidònia ha disminuït un 50%, segons dades de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats.

Si és endèmica i vital, la conclusió òbvia és que és imprescindible protegir-la dels elements que la posen en perill. Quins són? El més evident és el canvi climàtic. La regió del Mediterrani s’està escalfant un 20% més ràpid que la mitjana global i per tant també ho fa l’aigua. Les taxes de mortalitat de la posidònia es disparen si la temperatura de l’aigua sobrepassa els 28,5 graus i, per posar un exemple, segons les dades de Ports de l’Estat que monitoritza la temperatura i altres variables del mar, la boia del Cap de Begur va arribar a 29,12 °C l’agost passat. Per tant, la primera conclusió és que cal que totes les polítiques públiques evitin l’augment d’1,5 °C de la temperatura global del planeta tal com estableix l’Acord de París.

Però el canvi climàtic també provoca fenòmens extrems com el temporal Glòria que va assolar la costa gironina provocant el desenterrament de 40 centímetres de sediments remoguts que va afectar el 50% de les praderies segons un estudi elaborat pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB). Aquest mateix estudi apunta que les praderies protegides o contínues van resistir molt millor que les exposades i fragmentades. Per tant, cal protegir les praderies d’aquesta fragmentació, fragmentació que sovint es deriva de l’activitat antropogènica o dit d’una altra manera, derivat de les embarcacions que fondegen sobre la posidònia. El 2022 els Agents Rurals van denunciar set embarcacions que estaven fondejades sobre la posidònia a la Costa Brava. El 2023 la xifra va augmentar un 43%. Tenint en compte que aquests agents només actuen en dos parcs naturals marins, el de Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i el del Cap de Creus, i que són zones protegides i senyalitzades com a espais amb posidònia, cal suposar una proporció molt més gran en zones que no estan degudament protegides, senyalitzades o simplement controlades. També podem utilitzar de referència a les Illes Balears, on l’any passat es van fer quasi 190.000 actuacions del servei de vigilància de la posidònia, un servei establert el 2018 per una norma pionera de l’anterior Govern autonòmic progressista que té per objectiu la conservació de la posidònia oceànica i les comunitats biològiques de les quals forma part, amb regulacions específiques d’usos i activitats que poden afectar l’espècie i el seu hàbitat.

Davant d’aquesta situació i tenint en compte que les praderies de posidònia són capaces de capturar i emmagatzemar fins a 20 vegades més CO₂ que els boscos (perquè captura el CO₂ i l’enterra al sòl, i a més produeix 20 litres d’oxigen per metre quadrat!!) calen mesures urgents i ambicioses per a frenar la seva desaparició i estimular la seva recuperació. La urgència s’ha d’acompanyar amb una voluntat política des de tots els nivells de l’administració pública, començant pel govern de l’Estat que, gràcies a una proposició de llei impulsada pel Grup Plurinacional Sumar i aprovada en Comissió, insta a crear una Estratègia Nacional de conservació de la Posidònia Oceànica amb la finalitat d’augmentar-ne les praderies marines. També s’ha acordat protegir el 30% del total de la mar Mediterrània establint àrees marines estratègiques per a la conservació i proliferació de la posidònia de manera efectiva, en les quals es detallin les restriccions com la prohibició de fondejar i es fomenti l’ús de boies ecològiques permanents que no suposin un risc per a la biodiversitat. La posidònia és un bé preuat del Mare Nostrum que veiem que desapareix davant la passivitat de massa actors; cal actuar ja.

