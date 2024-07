Puigdemont i Pujol, atrapats en la teranyina

Carles Puigdemont és un home singular. De jove era incomprès per una part del seu entorn. Això no seria especialment particular, si no fos perquè la seva obsessió no era el futbol, ni cap pretensió professional, com els passa a molts, sinó que el que li feia ballar el cap era la política. Situat al centredreta, sense cap intenció de dissimular-ho, xocava amb amics, coneguts i companys de feina, perquè molts d’aquests es consideraven d’esquerres. Del que s’entenia en aquella època per esquerres, que no és ben bé el mateix d’ara. Sovint parlava de política i no amagava el seu independentisme quan encara faltaven molts anys perquè aquest corrent s’estengués per tot Catalunya desencadenant l’episodi conegut com «el procés». És això el que el feia singular, és això el que el portava de cap, malgrat que no es podria haver imaginat que els fets es produirien de la manera que ho han fet, ni que passaria a la història per les decisions que ha pres ell personalment i les que han pres uns altres per ell i que l’han afectat directament.

Va ser alcalde per una carambola i va ser president de la Generalitat per una altra. Els que el van impulsar com a cap de llista a Girona i els que van apostar perquè es convertís en el màxim representant del govern català, mai van pensar que passaria tot el que ha passat. I mentre uns quants s’enorgulleixen d’haver format part d’aquelles decisions, altres se’n penedeixen. La vida i especialment la vida política és així; està plena de clarobscurs, de coses positives, d’altres negatives i no sempre les valoracions coincideixen. Artur Mas, que va fer el que uns van dir «un pas al costat» i d’altres ho van qualificar de «pas a la paperera de la història» permetent que es convertís en president de la Generalitat, en alguna ocasió ha confessat en petit comitè que no coneixia Puigdemont quan va acceptar la proposta de la CUP. «M’ho podríeu haver dit», ha retret al seu entorn polític més directe. Sincerament, crec que ningú -excepte els cupaires- sabia de què era capaç.

Puigdemont ha fet moltes coses més enllà de la política. Ha exercit de periodista, ha estat director de la Casa de Cultura, fundador de Catalunya Today i de l’agència de notícies ACN. De tots els projectes n’ha marxat i no hi ha tornat mai més. És un home que creu que quan ha fet la feina que considera que ha de fer, marxa i tanca una etapa. Ho ha fet moltes vegades i sempre ha controlat el què, el com i el quan. Menys els últims anys de la seva vida.

Ara, persones que el coneixen asseguren que vol tornar, que es vol retirar, que vol tancar aquesta llarga etapa. Que no vol ser president de la Generalitat, malgrat haver-se presentat de cap de llista i haver escampat als quatre vents que té l’oportunitat i la legitimitat de ser-ho. Puigdemont, en realitat, el que fa és sacsejar la coctelera de la vida política catalana i també espanyola, perquè no està disposat a semblar un xaiet i no vol que res perjudiqui el seu relat. I aquest relat ja fa temps que no el controla, que no pot tancar l’etapa com ell voldria, com ho ha fet en ocasions anteriors, i està cansat de viure lluny de casa.

Puigdemont té una petita similitud amb Jordi Pujol. Tots dos estan extremadament preocupats pel paper que els reserva la història, per les coses que es recordaran d’ells d’aquí a uns anys i què explicaran els llibres sobre el que han fet i el que no han fet. Tots dos viuen atrapats en una teranyina. Pujol des que va confessar la «deixa de l’avi Florenci» i Puigdemont des que es va fer enrere de convocar eleccions. Tornarà i quan ho faci tancarà una etapa per obrir-ne una de nova. Però, trencar la teranyina no depèn de cap dels dos, només del temps i de les decisions de moltes altres persones. Altre cop.

