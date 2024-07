La bondat no cotitza

Observant i experimentant la nostra societat i les estructures i les persones que la conformem, ens adonem de la rapidesa amb què tot flueix, de la celeritat amb la que transcorre la vida i de la poca importància que donem a les relacions personals i a les circumstàncies i petites coses de les que està feta la nostra vida. Sembla que hàgim de córrer inevitablement cap on no sabem i ens hàgim de conformar amb el món tal com és i ens ha vingut donat. Solem deïficar persones i de la mateixa manera solem destronar-les i menystenir-les. Ens oblidem de les veritables relacions humanes i correm atrafegats cercant déus provisionals i promeses enganyoses i inconsistents.

Ens oblidem de viure arrelats on som i perdem de vista la necessitat de mantenir un tracte amable i bondadós amb les persones més properes. I és que, com deia una pintada anònima, és fàcil dir que estimem a qui no veiem, mentre donem mala vida o ignorem a qui tenim al costat. Tots desitgem ser feliços al llarg de la nostra existència. Però això és impossible si no contribuïm solidàriament, fraternalment, a millorar les condicions de vida de la resta de persones, i des de la humilitat de la nostra existència provisional i limitada, treballem fermament per assolir una societat on la bondat sigui la protagonista.

Deien els antics filòsofs que el camí de la felicitat s’aconsegueix practicant les virtuts, tema que avui dia ressona antic i sense cabuda en una societat on la celeritat, la provisionalitat, el progrés desenfrenat, la competitivitat, l’economicisme i l’individualisme estèril primen sobre qualsevol altra consideració. Les persones semblen estar sotmeses als interessos de l’economia, i som cada vegada més dependents i robotitzats, amb menys marge de llibertat i menys capacitat crítica.

Però tornant al títol amb el que encapçalo aquest article, no és el progrés econòmic ni els diversos poders fàctics del nostre món, ni els avenços tecnològics i científics els que cohesionen i donen sentit a la nostra societat, encara que tot això sigui necessari. La bondat no hi és ni cotitza en borsa. Però cal dir que la bondat és el que realment fa sostenible i viable la convivència social i permet creure que un món millor és possible. La bondat és com el ciment que lliga i cohesiona les persones, les famílies, la societat. La bondat, l’amabilitat, com deia el que un dia va ser l’home més poderós del mon, l’emperador Marc Aureli, és l’arma més poderosa. Amb bondat i amabilitat podem bastir una societat més digna, humana, lliure i solidària. I tots, des de qualsevol àmbit d’actuació social, podem contribuir a expandir generosament aquesta extraordinària qualitat, que ens inclina, com a éssers humans, a fer el bé i a actuar de manera èticament íntegra.

