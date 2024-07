Oportunitats i reptes jurídics del biometà

En ple apogeu, el biometà és un gas renovable que pot substituir el gas natural i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i a l’aprofitament dels residus orgànics de forma coherent amb el model d’economia circular. Ara bé, què és exactament i com s’obté el biometà? Quins són els seus avantatges, oportunitats i reptes jurídics?

El biometà és el resultat de tractar el biogàs que s’obté de la digestió anaeròbia de determinats materials biodegradables com ara els residus agrícoles, ramaders, agroalimentaris o municipals. Aquest procés permet aprofitar l’energia solar captada per la fotosíntesi de la biomassa i transformar-la en un gas combustible amb un contingut de metà superior al 95%. El biometà resultant té unes característiques similars a les del gas natural i pot injectar-se a la xarxa gasista o utilitzar-se com a combustible o per a generar electricitat i calor.

Els avantatges i oportunitats del biometà són nombrosos, tant des del punt de vista ambiental com econòmic i social. El biometà permet reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, en prevenir el seu alliberament a l’atmosfera i substituir els combustibles fòssils, com ara el gas natural, de manera que ajuda a la descarbonització de l’economia. Alhora, el biometà contribueix a la gestió sostenible i «circular» dels residus orgànics, evitant el seu abocament i generant un nou producte, el «digestat», que pot utilitzar-se com a fertilitzant. El biometà també pot afavorir el desenvolupament rural, la creació d’ocupació, la seguretat energètica i la competitivitat dels sectors agrari i agroalimentari, preponderants a les comarques de Girona.

No obstant això, el biometà planteja alguns reptes jurídics de calat que cal afrontar per a la seva implantació i expansió exitoses. Un dels principals reptes té a veure amb el procediment administratiu per a l’obtenció de les autoritzacions i permisos de construcció i posada en funcionament de les plantes de biometà, que pot ser complex i llarg, depenent de les característiques de cada projecte, de l’organització i operativa dels seus titulars i de les administracions competents. De fet, la coordinació entre les diferents administracions implicades, com ara la Generalitat de Catalunya i els respectius ajuntaments, suposa, en si mateixa, un repte considerable: mentre la Generalitat té competències en matèria ambiental i energètica, els ajuntaments, per la seva banda, tenen competències en matèria urbanística i de gestió de residus, alhora que ambdues administracions poden donar suport o incentius, dins del seu respectiu àmbit, als projectes de biometà.

Un altre repte, lligat amb l’anterior, guarda relació amb l’accés a la xarxa gasista, que, d’acord amb la normativa del sector, requereix complir amb uns requisits de qualitat i capacitat d’injecció, així com també assumir uns costos de connexió que poden ser elevats si la planta es troba allunyada de la dita xarxa gasista.

A més, el biometà competeix amb el gas natural en un mercat que encara no reconeix el seu valor afegit com a gas renovable i que no disposa d’un marc regulatori específic ni d’uns mecanismes de suport adequats.

Per això mateix, des de les diferents instàncies s’estan impulsant actualment iniciatives per a promoure el desenvolupament del biometà a Catalunya. En aquest àmbit, la Generalitat ha elaborat una Estratègia Catalana de Biogàs i un Pla d’Acció 2024-2030, pel qual estableixen uns objectius ambiciosos i unes línies d’actuació dirigides a superar els obstacles existents i aprofitar les oportunitats del biometà. Així mateix, la CNMC ha aprovat un procediment per a la connexió de les plantes de generació de biometà a la xarxa gasista, a fi d’estandarditzar i homogeneïtzar el dit procés de connexió.

En conclusió, el biometà és una font d’energia renovable que pot contribuir a una economia circular i descarbonitzada, però cal encara fer front a alguns reptes d’ordre jurídic que dificulten o limiten el seu potencial. En l’actualitat, s’estan adoptant mesures per a facilitar el desenvolupament del biometà, alhora que es busca promoure una major sensibilització i implicació de tots els agents concernits: administracions, empreses, consumidors i societat civil. Cal prestar molta atenció a qualsevol novetat o iniciativa política i normativa que permeti fer valer i desplegar tot el potencial del biometà.

