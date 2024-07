Plou i fa sol... però no tant

Ja fa setmanes que a nivell d’opinió pública i no diguem institucional hi ha una alegria desfermada per com s’estan omplint els embassaments. També a nivell de converses de carrer, amb el temps suau o d’estiu que està fent, comparat amb els dels darrers dos anys, quan ja va començar el mes de maig.

Però que a nivell de mitjans de comunicació, que també ho han de ser, si més no a certes hores, meteorològics i climàtics, i a nivell dels nostres científics no hi hagi un altre enfocament o relat, és sorprenent. Anem a pams.

És clar que està molt bé que plogui, s’omplin els embassaments i tot estigui més verd, però donem una ullada també al nivell i extensió d’inundacions que hi ha a molts països de l’hemisferi Nord, fins i tot a alguns llocs determinats d’Espanya. I les temperatures, que fins ara estem tenint al voltant dels 30°, quan fa un any ja havíem repetit els 40°?

Doncs bé, per estudis científics de què s’ha fet ressò El Correo Gallego, d’aquest mateix grup editorial, i del web de notícies Meteovigo, es desprèn que la causa d’aquest estiuet suau i plujós que tenim fins ara és l’escalfament desbocat de l’Atlàntic Nord, durant tot el semestre que portem de l’any.

Ja van ser notícia per als qui estem alerta amb l’emergència climàtica les anòmales temperatures de la superfície del mar a l’Atlàntic Nord ja el mes de febrer, que van arribar no ja al mateix nivell, sinó superant les de l’any 2023, que a la vegada van superar les de l’any 2022, però atenció, el mes de febrer, no el mes d’agost!!

Segons el Climate Change Institute, de la Universitat de Maine, va ser de 21,3°, davant dels 21,2 al mes d’agost de l’any passat. Rècord que es repeteix any rere any des de 1982, en què es va començar a fer aquesta sèrie.

Ha sigut tan espectacular aquest augment, de 5° per damunt de la mitjana, que la mateixa comunitat científica va manifestar la seva sorpresa i declarar que estàvem entrant en terreny desconegut. Doncs bé, pel que sembla el terreny desconegut es comença a conèixer i està provocant que el famós Anticicló de les Açores, que tant ens beneficia en circumstàncies normals, quedi debilitat i interferit per la formació de molt vapor d’aigua vertical producte d’aquest escalfament. I quan s’acabi aquesta evapotranspiració?

De fet, ara mateix s’està produint un altre fenomen molt vinculat a aquest escalfament, com són els huracans abans de temporada. Acabem de veure els estralls que ha provocat el Beryl, primer de la temporada de ciclons tropicals, però dos mesos abans del que tocaria i amb categoria 5. Tot fa preveure una intensa temporada d’huracans i que algun d’aquests arribi, debilitat o no, a les costes espanyoles i portugueses.

Tot plegat no hauria de ser cap sorpresa, ja fa anys que s’estan produint aquests tipus de paradoxes, que certa opinió publicada i més els que atien el negacionisme climàtic, utilitzen per desprestigiar la ciència del canvi climàtic.

Uns quants exemples per tal que no abaixem la guàrdia o no ens confonguem quan aquests dies plou, fa fresqueta i està tot tan verd. No és que faci un estiu com abans, és que el canvi climàtic accelerat provoca paradoxes que poden fer pensar que estem en una «normalització». Tot el contrari. Estem en un estat superior de la crisi climàtica, i és per aquesta raó que l'OMM (Organització Meteorològica Mundial) ha fet fa poc una crida als països membres perquè implementin urgentment alertes primerenques per a tota la població.

Fa uns quants anys, estant a Lima (Perú), els mitjans i sobretot a nivell de carrer estaven molt contents perquè els rius baixaven amb més aigua, i Lima, que patia aleshores una preocupant sequera, podia respirar. Vaig haver d’advertir i recordar a col·legues i mitjans que els rius baixaven amb més aigua no perquè plogués a les seves capçaleres, sinó per l’accelerat desglaç dels «nevados» (així es diuen allà els cims dels Andes), desglaç que ja s’estava produint als 5.000 metres, després de deixar secs els de 4.000.

Un altre exemple, al Nepal, quan vaig poder sobrevolar també ja fa anys part dels 300 llacs en expansió que s’estaven monitoritzant, per tal que el desglaç de l’Himàlaia no provoqués avingudes i crescudes perilloses a les planes de l’Indo i el Ganges. Doncs bé, els rius també baixaven plens, no per més pluja, sinó pel desglaç. I quan s’acabi?

Quina lliçó hem d’aprendre d’aquests fets o de quan la comunitat científica diu que estem entrant en terreny desconegut? Doncs que podem passar de la sequera a inundacions i d’aquí als 47,5° de Figueres i els esclafits o «medicans» (huracans mediterranis) en un tres i no res; que les mesures d’emergència, especialment les que tenen a veure amb la prevenció de riscos, no són cap luxe, i que apel·lar a l’autoprotecció i la responsabilitat individual és una estafa. Si el retard clamorós en fer la transició energètica és preocupant, més ho és el retard en la protecció civil de la població, de béns mobles i immobles, collites, patrimoni públic i privat, vides humanes, etc. No és acceptable deixar-ho tot a la responsabilitat individual o quan ja és tard demanar zona catastròfica. Pep Canadell, un dels científics del canvi climàtic de més prestigi internacional i director del Global Carbon Project, diu que les polítiques d’adaptació són la germaneta pobra de les polítiques ambientals. A Catalunya, més que pobre, sembla desnonada o suïcidada. Què farà el pròxim Govern?

