Lluís Llach va ser escollit el passat 1 de juny president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) pel mandat 2024-2026. L’ex-cantautor va obtenir 48 dels 72 vots dels secretaris nacionals després de cinc votacions fallides. Un dels punts que va enterbolir l’elecció va ser la seva oposició a una proposta de llista cívica de l’ANC per a unes futures eleccions. El presidenciable desitjava una llista unitària de partits independentistes amb exclusió de l’Aliança Catalana, que qualifica de feixista.

I va començar la feina demostrant el seu sectarisme en una entrevista el 17 de juny quan va propugnar que «l’ANC ha de fer tot el possible perquè Illa no sigui president». I, sense romanços, advertia «tant si ho fa Junts, com ERC, com la CUP.»

Atribuint-se una capacitat d’endevinaire, s’atrevia a avisar a ERC que el suport per investir el socialista Salvador Illa seria «un disbarat» que els portaria al «suïcidi». De fet, repetia el desig de Junts i s’afegia a la consigna de que «si ha d’haver-hi eleccions, que n’hi hagi».

És a dir, al flamant president de l’entitat li provoca indiferència la forma de suïcidar-se que elegeixi ERC, tant si és diluir-se en una coalició futura semblant a Junts pel Sí en les eleccions del 2015, com si es presenta en solitari per rebre una patacada descomunal.

Per més inri, el Secretariat Nacional de l’entitat llançava una amenaça clara: «L’ANC respondrà davant d’una eventual investidura de Salvador Illa intensificant el pla de mobilitzacions». El paperot serà sonat si s’assemblen a la concentració de quatre gats a Lloret contra l’atorgament dels Premis Princesa de Girona.

Ara bé, el seu suport a l’estratègia de Junts resta credibilitat a l’intent de ser el guardià de les essències de l’independentisme, per més que s’esforci en no ser ni carn ni peix.

A qui vol enganyar amb la presumpta neutralitat de l’ANC? S’ha de ser un entabanador conspicu per justificar haver demanat, en les eleccions catalanes i europees, el vot per a Puigdemont, «perquè és el president a l’exili» i per a Comín, «per circumstàncies personals».

Quina casualitat que els dos fossin de Junts! La seva argumentació és digna d’un poca-solta: «Vaig votar la CUP, i abans votava ERC. Entenc els partits com a eines i si una eina no m’interessa la deixo». En Lluís és com una papallona que vola de flor en flor i xucla el nèctar, beguda dels déus, amb l’afany de ser transportat a un país independent amb una gent neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç.

De fet, no caldria afegir res més per descriure un personatge a qui Junts té el cor robat i, en hores baixes de l’independentisme, actua com un vell xacrós que imparteix consells a tort i a dret a l’empara d’una falsa imparcialitat.

