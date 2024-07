Marta Rovira no arriba ni a broma

Si això de l’altre dia va ser un assaig per a quan toqui l’adveniment del Vivales, molt caldrà millorar. La rebuda a Marta Rovira i la seva alegre quadrilla va ser una decepció, amb un parell de parades en poblets pintorescos i una rebuda en la vila natal de cadascun, com per a sortir del pas. He vist més eufòria a casa per part del gat, quan ens rep després d’haver estat fora tot un dia.

Ja sé que no eren més que d’un grup de vividors que tornava a casa gràcies al perdó interessat de Sánchez, de gent que en tot el procés no ha fet més que fugir i queixar-se, que mai ha arriscat res, però així i tot, les ments pensants del llacisme -si alguna n’hi hagués, cosa dubtosa- podrien haver organitzat alguna cosa més que grups de jubilats onejant una estelada quan connectava TV3. Si després d’anys declarant-se a si mateixa exiliada, si després dels ploriquejos i gemecs que ens regalava, Marta Rovira no ha aconseguit acumular altre capital moral que uns quants quilos de més, més valia que s’hagués quedat on estava. Per a aquest viatge des de Suïssa a Catalunya, no feien falta les alforges que lluïa.

Els anys que ha estat desapareguda, no han passat debades. Els nanos de vint anys -que fa deu en tenien deu- ni saben qui és aquesta donota amb cara d’amargada ni falta que els fa, en fan prou amb Lamine Yamal, amb Sayko o amb l’últim videojoc. I els importa un rave parlar català, castellà o spanglish. I les batalletes d’aquesta senyora que a TV3 insisteixen que torna de no sé quin exili, els rellisquen. Si fa deu anys Marta Rovira no era ningú, avui és un acudit de mal gust. Si ella no és res, imaginin què són els qui l’acompanyaven en el retorn, ni tan sols recordo el nom de cap. Vaig veure per la tele un de Girona amb qui em creuava a vegades pel carrer, i jo ni sabia que estava a Suïssa. Li hauré de preguntar què hi va anar a fer.

Més val que facin per millorar, que el Vivales està al caure. La premsa afí, amb TV3 al davant, té poc temps per a assolir quelcom més que el penós muntatge que va dur a terme amb Marta Rovira i la seva colla pessigolla. Ens hi van molts riures. No ens falleu.

