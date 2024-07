Patents submarines

La utilització de les tecnologies de la cinquena revolució industrial està contribuint a incrementar el nombre de patents al sector energètic, en especial, a les activitats relacionades amb el petroli i el gas. Un informe de GlobalData demostra que, en els darrers tres anys, hi ha hagut més de mig milió de registres d’aquest tipus. La majoria són invents per millorar l’eficiència i la seguretat o per reduir costos.

Després d’una adopció accelerada, ha arribat una certa estabilitat amb la maduresa. La vitalitat es manté. Els experts han detectat una seixantena d’àrees d’innovació. El manteniment predictiu o els pous intel·ligents són alguns d’aquests sistemes «disruptius», com els qualifiquen els consultors.

Altres elements, per exemple, els robots d’inspecció, ja estan ben establerts. Els vehicles submarins no tripulats, equipats amb sensors, hèlixs i components mecànics, serveixen per a tasques topogràfiques i d’exploració o per recopilar informació útil. Poden controlar-se a distància, i fins i tot hi ha models autònoms. Per aquestes raons són valuosos en la investigació científica o la vigilància mediambiental. Des de proveïdors de tecnologia fins a organitzacions amb una varietat de serveis, hi ha desenes d’empreses centrades en aquests robots. I Saudi Arabian Oil és una de les principals companyies a l’hora de sol·licitar patents.

