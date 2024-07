El sectarisme com a arma electoral

Avui una bona colla de ciutadans creu que existeix una manca alarmant de líders polítics, tant pel que fa a l’estat espanyol com a Catalunya. I no els manca raó.

La transició va donar personatges que a part de la vàlua personal tenien autoritat moral. És per això que se superaren molts entrebancs per tal de consolidar un estat democràtic. Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Manuel Fraga, Jordi Pujol, Xabier Arzalluz, Tierno-Galván, Miquel Roca en podrien ser alguns exemples. Certament, alguns d’ells amb llums i ombres, però en els moments complicats saberen arribar a acords, malgrat poders fàctics importants que procedien del món empresarial, militar o del camp de la premsa.

Dic això perquè la política catalana i espanyola s’han endinsat en un camp de bardisses on els insults i les provocacions són a l’ordre del dia. No hi ha espai per a l’entesa o el diàleg entre formacions diferents i això empobreix la classe dirigent. La pugna entre el PSOE i el PP n’és un clar exemple i les sessions de control al govern són un espectacle lamentable. Els responsables dels partits es dediquen més a restar que no pas a sumar. Es tracta d’anar a la contra, en lloc d’anar a favor. No interessa l’acord o el consens, sinó que està de moda dedicar-se a posar pals a les rodes.

Aquests darrers dies qui ha donat una autèntica lliçó de sectarisme és l’alcalde de Girona, Lluc Salellas. Ha renunciat a representar la globalitat dels seus veïns i veïnes per a dedicar-se només a fer contents els seus electors. La institució hauria d’estar per sobre dels partidismes tant d’un costat com de l’altre. Mentrestant, els seus socis de govern callen i encara no s’han refet de la patacada de les darreres municipals.

El regidor Àngel Martínez demanà que l’ajuntament col·loqués una pantalla gegant en algun indret de la ciutat per tal que el proppassat diumenge els gironins poguessin fer pinya i compartir emocions al voltant de la final de l’Eurocopa en l’Espanya-Anglaterra. El futbol és una bona eina per fer la vida una mica més dolça i deixar per unes hores enrere els maldecaps quotidians. N’és un exemple l’equip de la ciutat. Però l’alcalde s’hi negà amb unes excuses que avui una gran majoria de gent ja ha superat. Segons en Salellas, tot allò que fa tuf d’Espanya, és dolent. I això que Catalunya és un dels territoris on s’han seguit més els partits de la selecció. I ben segur hi ha influït el fenomen que avui representa un vailet de disset anys del Barça que es diu Lamine Yamal. Això mateix ha succeït a Euskadi amb en Nico Williams. Ben aviat veurem un noi de Bescanó, Pau Cubarsí, i el fins ara el jugador local Eric Garcia lluint la mateixa samarreta als Jocs i tant de bo que tinguin un tracte diferent.

És la llei dels bons (els catalans) i els dolents (els espanyols). Però l’alcalde no es vol adonar que estem parlant de futbol. Per cert, en Salellas ha estat incapaç d’exigir al consell d’administració del Girona FC que solucionés l’aforament de Montilivi. Un estadi municipal sense que el propietari exigeixi que els gironins puguin veure in situ els partits de la Champions i que els socis siguin expulsats de les seves localitats. Ignoro a hores d’ara si això succeiria en una hipotètica independència de Catalunya.

D’altra banda, l’alcalde de Girona apareixia a les xarxes socials la proppassada setmana animant la gent que anés a Lloret de Mar a manifestar-se contra el Rei Felip VI que presidia el lliurament dels premis Princesa de Girona. Certament, no representava l’alcaldia de Girona, sinó que feia el paper de dirigent de la CUP. Arraconava el paper institucional i empetitia la figura de l’alcalde.

Amb aquest panorama difícilment millorarà resultats en una nova contesa electoral. No pot parlar ja en nom de la ciutat quan no té en compte les diferents sensibilitats dels veïns i veïnes siguin constitucionalistes, independentistes, monàrquics o passin de tot.

L’esperit de la transició s’ha perdut. La política jo no serveix per a superar dificultats, per a manifestar respecte o cercar el progrés de la ciutadania. S’ha convertit en un modus vivendi on es busquen els tres peus al gat, per tal de tapar la manca de gestió com estem veient aquests dies a la ciutat de Girona que continua perdent llençols a cada bugada.

