Els altres estius

Hi ha un tipus d’estiu que consisteix en el clixé del sol i la platja, en les escapades a la costa, les tardes de piscina i els viatges xafogosos. També hi ha qui converteix aquesta estació en la perfecta excusa per al recolliment, amb les llargues tardes de no fer res, les estades a terrasses fins que tanquen i la possibilitat de gaudir de la pròpia ciutat amb la meitat del seus habitants regulars. I després hi ha els qui recordem i vivim els estius en funció de les pel·lícules que s’estrenen. Som una espècie que, quan mirem enrere, no evoquem els desplaçaments familiars, les sessions de crema solar o els dinars a la recerca d’una ombra, sinó que sabem on érem i què fèiem aquell any o aquest altre per les entrades de cinema que vam comprar. És inevitable dibuixar un somriure quan penses en pel·lícules que no eren necessàriament estiuenques però s’han incrustat al teu imaginari com la perfecta síntesi d’unes vacances. Podien ser de terror, o bé històries que parlaven de les inclemències de l’estiu, però encara les recuperes i apel·les a una versió molt nítida de la persona que eres en aquell moment. Un altre aspecte curiós és que, contradient el que passava amb el dia a dia, als cinemes hi havia la mateixa gent que durant la resta de l’any. Els carrers podien estar mig buits, però les sales estaven plenes per veure aquell film llargament publicitat que prometia dues hores de diversió desacomplexada.

De fet, que aquesta idea persisteix ho prova el fet que encara està considerada una etapa molt fructuosa en termes comercials: ja poden haver-hi totes les plataformes del món, que l’estiu continua sent un reclam per fer diners a les taquilles. I tant li fa si son més bones o menys, perquè al capdavall són un estat d’ànim, una manera de mirar i fins i tot un estil de vida. Avui arriba als cinemes Twisters, segurament una de les estrenes recents que millor ha entès aquesta idea. Va de tornados, però somrius mentre la veus perquè, sense cap mena de dubte, és una pel·lícula d’estiu en el millor sentit de l’expressió. n

