La selecció espanyola va exhibir un joc fantàstic durant l’Eurocopa, derrotant les seleccions que, a priori, eren candidates per guanyar el torneig. Afortunadament, per als qui els agrada el futbol, l’equip espanyol es va imposar a seleccions com la francesa o l’anglesa, que es van limitar a especular i a esperar la victòria per un cop de sort o per una errada del rival.

L’Eurocopa ha servit també per encimbellar jugadors com Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri o Dani Olmo, que ja se sabia que eren bons jugadors, però que en aquest torneig s’han exhibit davant de tot el món. I, fins i tot, d’alguns d’ells s’ha creat una narrativa propera a l’heroïcitat, degut a la seva joventut i al fet de ser fills de la immigració.

Els jugadors van saber parlar al camp, que és on se suposa que ho han de fer. Fins i tot ho van fer bé davant els micròfons i les càmeres, perquè tenen ben apreses les frases típiques que s’han fet famoses al món del futbol i que nodreixen la major part de les entrevistes i rodes de premsa de futbolistes i entrenadors. A allò que va dir Vujadin Boskov, «futbol és futbol», s’hi poden afegir afirmacions com «no hi ha rival petit», «juguem onze contra onze» o, en el cas d’aquesta Eurocopa, les fugides d’estudi dels jugadors que estan a punt de canviar d’equip, que es limitaven a dir que estaven molt concentrats en la selecció, que en aquell moment era l’única cosa que els interessava. Tot molt mesurat i sense cap sorpresa, però que servia, com és habitual, per omplir pàgines de diaris, hores de ràdio i televisió i alimentar les tertúlies esportives.

El problema va venir després, a l’hora de la celebració. Com acostuma a passar -ho hem vist en celebracions de títols per part del Barça o del Madrid-, els jugadors tenen dificultats per articular un discurs mínimament coherent quan surten del guió que estan acostumats a recitar i que els ajuda a explicar tant una victòria com una derrota. En la celebració del títol de la selecció espanyola, amb algun jugador perjudicat pels efectes etílics, es van sentir i veure coses de vergonya aliena: «Gibraltar és espanyol», «Lamine, menja pernil», algun jugador amb una bandera espanyola amb el toro d’Osborne o el gest de menyspreu de Carvajal al president, Pedro Sánchez.

És en aquestes ocasions quan es veu que el futbol s’ha convertit en una bogeria col·lectiva i que continua essent l’opi del poble. Lamine Yamal i Nico Williams són fills de la immigració. Els seus pares ho van passar molt malament per arribar a Espanya per guanyar-se la vida i aconseguir un futur millor per als seus fills. Segurament no els havia passat mai pel cap que aquests arribarien al futbol d’elit i que es convertirien en figures mundials, perquè probablement la seva trajectòria al país d’acollida va ser com la de la immensa majoria de persones que han d’emigrar. Però alguns han volgut convertir aquests dos jugadors en símbols d’una societat tolerant i oberta que accepta i acull el nouvingut, quan la realitat demostra que no reben el mateix tracte els triomfadors o els rics que els immigrants atrapats per la pobresa.

Aquests dos jugadors i bona part dels integrants de l’actual selecció espanyola han demostrat que saben jugar a futbol, i el seleccionador, que és capaç de fer-los jugar com un equip cohesionat, que sap patir en els moments de dificultat i gestionar la victòria quan el marcador els és favorable. Han demostrat el que havien de demostrar al camp, i no cal demanar-los que representin res més del que són: jugadors de futbol. I si Carvajal simpatitza amb l’extrema dreta, o Morata vol que Gibraltar torni a la situació en què estava abans del tractat d’Utrecht, o hi ha jugadors que s’abriguen amb la bandera espanyola amb el toro, com ho fan alguns jugadors del Barça amb la senyera o l’estelada, no té més valor que si ho fa qualsevol ciutadà anònim, perquè al capdavall els jugadors només es representen a ells mateixos i la seva feina és jugar a futbol. n

