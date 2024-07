L’art de la pirotècnia

Com a president de l’ANC, Lluís Llach viu una segona joventut, no hi ha dia que no cridi desperta ferro!, el crit de guerra dels almogàvers, dies enrere hem vist la tropa a Lloret de Mar per protestar per la presència dels Reis d’Espanya amb motiu dels premis Princesa de Girona. No és la meva intenció defensar una empresa familiar, perduda en el temps i en l’espai com els asteroides que vagant per l’univers, ni repudiar la queixa, resulta però, que al primer cop d’ull a les fotos publicades a internet pel Diari de Girona semblava una manifestació de falsa bandera, orquestrada per la casa reial -és preferible mil vegades la tírria que la indiferència!- l’atrezzo, la sobreinterpretació dels manifestants, alguns d’ells amenaçant el cel en ventar-li un cop de puny, però no, no era de falsa bandera, entre els assistents cares prou conegudes. Més desperta ferro, l’ANC es manifesta al centre de Barcelona, protesta contra la mala aplicació de l’amnistia que ha perdonat la vida als antiavalots que intervingueren l’1-O, i per deixar clar la disconformitat llencen pa les portes del Palau de la Generalitat, i en l’arenga final Llach prega per la unitat de l’independentisme i que si finalment ERC fa President a Salvador Illa serà el seu suïcidi polític, perquè Illa podrà ser moltes coses, però mai MHP.

El nacionalisme de governar governa poc, ara bé se’ls ha de reconèixer un talent innat per a l’art de pirotècnia, aconsegueixen acolorir el cel amb els colors de l’arc de sant Martí fins una ensordidora traca final seguit de olor a pólvora, foscor i silenci, veieu sinó la benvinguda d’ERC a Cantallops a la seva matriarca Marta Rovira i uns quants col·legues de fatigues, llàgrimes, aplaudiments, abraçades fraternals, abraçades de compromís, abraçades de l’os, els rutinaris freedom for Catalonia, les quatre paraules incendiàries de sempre davant una presència que, descomptant periodistes, badocs i xafarders, es reduïa a quatre gats, i la pregunta és de què en faran els quatre gats mal comptats de tanta exaltació patriòtica, de tant conjur per la independència. Temps enrere ja us parlava dels personatges de l’escriptor James Dickey que una vegada llicenciats al final de la IIGM ploraven perquè haurien de tornar a conduir taxis o treballar en companyies d’assegurances, com si per sentir-nos vius -els humans som així- necessitéssim l’auguri que unes forces sinistres amenacen el llindar de casa nostra, doncs bé, molts dels retornats deixaran d’estar oprimits, però també subvencionats i hauran de tornar als seus llocs de treball.

El PSC guanya amb comoditat les eleccions autonòmiques, l’independentisme perd la majoria a la cambra catalana -i per postres la roja es proclama campiona d’Europa-, no obstant quin pes tenen els vots davant la voluntat de Déu nostre senyor que Catalunya serà independent o no serà, com ens ho recorda Llach i el mateix Puigdemont quan en postular-se per MHP demana un Govern «d’estricta obediència catalana», unes declaracions amb tuf a carlisme i a supremacisme i que recorden les que en el seu dia féu Marta Ferrusola quan Montilla guanyà les eleccions, «ens han robat el Govern, es com si entres a casa i trobar els armaris remenats perquè t’han robat», un tuf que també desprèn la negativa de l’alcalde Lluc Salellas a posar una pantalla gegant perquè els gironins poguessin veure l’equip espanyol de manera festiva. En fi, la decisió de Salellas fa evident, per si quedava algun dubte, el seu sectarisme i autoritarisme, com si Girona fos una franquícia de la CUP. Qui digui que a la ciutat tenim un govern cosmopolita i obert de mires, és miop o menteix. n

