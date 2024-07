El millor estiu de la nostra vida

És divertit veure aquests dies com els apologetes del canvi climàtic s’esforcen a dir que fa una calor que no fa, que tenim les temperatura més altes des dels romans i que és ben bé casualitat que haguem tingut una primavera tan plujosa i fesca i una entrada de l’estiu tan suau.

Vivim bé. Ens va bé. El món és una meravella. Però ens volen fer por per controlar-nos, per tenir-nos arraconats. Volen que visquem amb l’ai al cor i per això exciten amb qualsevol excusa aquesta fi del món que sempre ha viatjat amb nosaltres. L’home sòlid, l’home sencer, l’únic temor que té és el temor de Déu. Pare Nostre que esteu en el Cel. I es dutxa llarg per celebrar-ho.

L’ecologisme, l’indigenisme i el feminisme, sempre apocalíptics, sempre molt agressius, són els tres darrers intents -fallits com l’atemptat contra el president Trump- d’espantar-nos. No és veritat que odiem les dones, ni que fer acudits sobre sexe sigui masclista. No és veritat la sequera i si els pantans es van buidar no va ser per manca de pluja sinó perquè les companyies elèctriques van voler emmagatzemar electricitat: no me’n queixo, només dic que va ser això el que va passar. No és veritat que aquest estiu estigui sent infernal. Les temperatures a Barcelona són de moment prou amables, fa calor però és la pròpia d’aquests dies de l’any i hem tingut el mes de juny més agradable i refrescant que sóc capaç de recordar.

Tot i així veig la ciutat senyalitzada amb cartells de suposats «refugis climàtics» que no fan cap falta i dia sí, dia també, els diaris van curulls de foscos endevins i de bruixots que prediquen un foc apocalíptic que acabarà amb tots nosaltres. Fa riure molt que ara hagin sortit uns xarlatans encara més exagerats que prediquen la devastació contrària: si els primers diuen que ens morirem de calor, els nous asseguren que serà el fred que ens matarà quan per culpa d’unes corrents marines que es veu que fan giragonses quedarà tot glaçat. I escolta: diuen que passarà aviat. Els de l’escalfament estan indignats perquè els ha sortit competència i acusen els glaçaires de tremendistes i d’irresponsables. M’agrada que entre ells s’estirin la castanya mentre jo prenc el Negroni que es pren a la piscina del Nobu d’Eivissa esperant que arribi el trànsfer -de benzina i no pas elèctric- per dur-nos a Jondal. Ben fort l’aire condicionat.

Per cada amenaça, per cada espant jo celebraré encara més la vida. Contra cada anunci d’emergència climàtics, una llauna de caviar. Contra cada cartell de «moda justa», deu camises de Massimo Dutti -les que fan a mida són fantàstiques i no gens cares- i dos parells de texans. Contra cada espècie en perill d’extinció, un safari al cor de l’Àfrica. Pam! Quina bona escopetada. Ens podeu sermonejar, ens podeu amenaçar, ens podeu insultar. Però no ens prendreu aquest gran goig de viure. Tenim els diners, tenim el talent, tenim el sentit de l’humor i molt més temps lliure que vosaltres. Tenim l’instint de la felicitat i estem contents, i sabem què ens fa feliços i hem après a còpia d’anys de ser-hi a tenir-ho a l’abast.

Per cada hotel amb el cartell aquell que diu que no posem les tovalloles a rentar per estalviar aigua, una dutxa mitja hora més llarga. Veniu, veniu. No me’ls acabareu. De vegades la llibertat és líquida i és quan més m’agrada. Porteu-me xampany, com reclama Sisa a La nit de Sant Joan.

Ara que Illa serà president, ara que l’independentisme s’ha vist retratat -i quin retrat, noi- al mirall del retorn de Marta Rovira, i ara que a Puigdemont no li queda cap altra sortida digna que jubilar-se, el soroll que tindrem serà climàtic. Al novembre tornarà el president Trump i s’acabarà la guerra d’Ucraïna i Israel tindrà la definitiva ajuda que ara li manca per acabar de derrotar Hamàs. Amb el món tranquil només ens quedarà parlar del temps i ben segur que haurem d’assistir a la terrible carraca. Serà pesat, però no hi fa res: per cada manifestació de Greenpeace, un helicòpter per pujar a esquiar a Taüll, que ara es fa molt i l’heliport que hi ha al costat de l’aparcament és de gran utilitat. Contra cada llagrimeta per la tala d’arbres, mil llibres amb «pàgines en blanc, en blanc./ Pàgines en blanc amb el teu nom».

Estem tenint el millor estiu de les nostres vides. Compreu, gasteu, feu de tot. Després ja treballarem. No us deixeu amargar per persones poc felices que miren de sobreviure al seu fàstic fent estranyes teories que ni tenen cap sentit ni duen absolutament enlloc. Alceu els ulls per damunt de l’ombra. Tingueu il·lusions. No és veritat que el món s’acabi. No ets culpable de fer-lo malbé. El que t’agrada es justifica només pel teu gust de viure i no has de donar cap explicació a ningú. Fuig dels que ja vegis que vénen amb el núvol molt gris de l’espessa boira que tenen a casa. Volem tovalloles netes. Cada dia netes. Comprar i si no ens agrada, llençar-ho. El consum afavoreix l’economia i hi ha una relació de directa proporcionalitat entre la gasiveria i la misèria moral. L’apologia dels productes de proximitat és una forma de racisme.

Volem que els llums de les atraccions de la fira no s’apaguin mai.

