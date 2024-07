Oportunitats perdudes

El mercat laboral espanyol presenta dues particularitats destacables: la primera és que suporta l’índex d’atur més elevat de la Unió Europea; la segona és l’escassa qualitat de l’ocupació o, gairebé el mateix, la seva precarietat i la insuficiència dels salaris. Històricament, aquesta xacra s’ha atribuït al limitat rendiment de l’economia espanyola, més lligada –potser– a l’estructura empresarial del país que al capital social. La manca de densitat del nostre teixit industrial davant de la solidesa del nord continental es mesura no només en termes de treball, sinó de qualitat de vida. I a això s’hi afegeix l’impacte deslocalitzador de la globalització, que les noves feines netes de l’R+D no han contrarestat tan fàcilment com es creia. En gran manera, el retorn dels populismes polítics es deu també a la manca de llocs de treball associats a la indústria manufacturera, que garantien estabilitat i bons salaris. El malestar dels ciutadans és previ a la radicalització de la política. Igual que el pessimisme davant del futur.

L’últim informe de l’OCDE ha tornat a recalcar que els salaris reals cedeixen a Espanya davant la inflació. Agafat un per un, cada espanyol és més pobre que abans de la pandèmia –un 2,5% segons les dades oficials, però segurament més–. Aquesta és una percepció força compartida, sense necessitat que l’estadística l’avali. Però només es tracta la punta de l’iceberg. Hi ha tres despeses clau que deixen desmantellat qualsevol patrimoni mitjà. La primera i principal és el drama de l’habitatge en ciutats o regions amb un important dinamisme laboral: un drama ja doble, que afecta tant la compra com el lloguer. En segon lloc, es troben les despeses associades a la cura de la salut i a la vellesa. I finalment cal referir-se a la despesa educativa, sotmesa a una hiperinflació en totes les etapes, sense deixar de sumar les classes de reforç extraescolar i la indústria dels graus i postgraus. No són les tres úniques despeses a tenir en compte (pensem amb el cotxe, convertit no només en article de primera necessitat sinó també en objecte de luxe), però sí les més determinants en l’erosió de les classes mitjanes espanyoles. La seva alternativa, una economia pròspera i productiva capaç d’impulsar un mercat laboral sanejat, encara no s’albira a l’horitzó.

Per descomptat, la riquesa social no s’improvisa. És, per una banda, deutora de l’herència familiar i, de l’altra, resultat d’una feina ben feta durant anys i dècades. Exigeix optimitzar el capital humà, creure en el valor redemptor de l’alta cultura, consolidar determinades virtuts –com la laboriositat i l’estalvi–, desregularitzar els mercats, donar suport als emprenedors, així com la solidesa de les institucions, l’estabilitat macroeconòmica i la qualitat de les infraestructures. I, finalment, requereix un marc fiscal amable i competitiu, capaç d’atreure i retenir les inversions.