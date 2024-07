Sants patrons

La celebració del propi Sant, a Catalunya, és una tradició que va a la baixa. Actualment, la celebració del natalici guanya per golejada. Tant se val! Ambdues celebracions són un cant a la vida!

El natalici posa l’accent en la data de naixença, en la pertinença a una família i una comunitat. La celebració del Sant indica igualment la pertinença a una família i una comunitat que es fa extensiva també a la comunitat cristiana.

És una percepció personal (perdoneu-me), però per a mi que «a cada bugada perdem un llençol», per què ?

Perquè trenquem una tradició d’anys i panys, arrelada en el cristianisme, farcida de simbolisme, de mites i llegendes, sense adonar-nos que els símbols i mites, més enllà dels fets històrics, són missatges que parlen al cor, donen sentit de transcendència i han estat experiències de vida que encara avui il·luminen a milions de persones.

Sense cap mena de dubte que l’evolució històrica i social, especialment a Occident, ha defugit de les societats teocràtiques per instal·lar-nos en el laïcisme i afirmar-nos en la raó, en la independència de la persona, de la societat i de l’Estat, de la religió, promovent la llibertat de consciència i la igualtat de tots els ciutadans, a fi de construir una societat justa, democràtica i tolerant.

En aquest context de societat evolucionada per la raó i la tolerància, esdevé significatiu i raonable el posicionament del prolífic filòsof espanyol de 85 anys José Antonio Marina, en el seu testimonial llibre Por qué soy cristiano assenyala que, com a filòsof, té passió per cercar la veritat, però que la veritat objectiva només l’ha trobat en la ciència i la ètica.

Tanmateix hi ha una veritat, subjectiva, tant o més important que les objectives, perquè li donen el sentit de viure i per a ell ha estat el cristianisme, o sigui la imitació i seguiment del Jesús històric, auto-definit fill de Déu, d’acord amb la Bonanova dels Evangelis

En aquesta creença, molts seguidors de Crist han dipositat la seva fe i el seu afany de realitzar el bé als seus pròxims.

Així han sorgit els Sants de tots els temps, que s’han distingit pels mateixos anhels i afanys de seguir els gestos i l’esperit de Jesús i ho han fet amb determinació i perseverança a l’entorn d’atendre i millorar la salut, l’educació, les atencions socials, el treball ben fet, etc.

Avui ens trobem que a pesar de l’evolució humana positiva a l’entorn de la Proclamació dels Drets Humans, estem immersos en un món d’odis, discriminacions i conflictes irresolts que condueixin a guerres cruels que sembren fam, malalties, destrossen famílies i pobles.

Es fa més necesària que mai la revolució de l’amor que ens va portar Jesús i els Sants Patrons ens hi poden ajudar. No els deixem de banda!

