Tot el que vull saber... sobre les pomes

No és la primera vegada que ho comento, però darrerament he vist com cada vegada es repeteix més sovint. No entenc com a Girona, essent un territori productor de poma que fins i tot li ha valgut el distintiu d’Identificació Geogràfica Protegida, vagi al supermercat i hi trobi pomes procedents d’Àustria, Itàlia, França, Xile o Nova Zelanda... Ho necessito saber: que algú m’ho expliqui. En una ocasió vaig trobar pomes de Girona en un mercat de Londres. Ho entenc, llavors el Regne Unit encara formava part del mercat comunitari. El que no m’acaba d’entrar al cap i necessito respostes és que, si a menys de 10 quilòmetres de casa tinc grans extensions de pomeres, perquè al supermercat ubicat a 300 metres d’on visc haig de trobar pomes de les antípodes, a 20.000 quilòmetres de casa! Una altra pregunta perquè algú em contesti. Quin viatge, i en quines condicions, ha hagut de fer aquesta poma de Nova Zelanda i quins aranzels ha hagut de pagar fins a arribar a la cistella d’un comprador gironí. Tampoc entenc com, essent Girona un territori amb importants centres productors de fruita, dotats amb grans naus frigorífiques i d’emmagatzematge, puc arribar a comprar una poma que de fora, presenta un aspecte normal i, en obrir-la, que estigui feta malbé. Des que va ser collida aquella peça fins que arriba almenys al supermercat quantes hores o dies han passat? Què fa que de fora sembli que està en bon estat i un cop pelada.... sorpresa! Que algú m’ho expliqui també. Si diuen que menjar una poma al dia anar al metge d’estalvia... ara que s’apliquen més restriccions i retallades a la sanitat hauríem de cuidar més la poma. La nostra.

