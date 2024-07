El dia que vaig ser Jordi Pujol

Un està acostumat que en les entrevistes a polítics s’hi colin assessors de premsa, d’alguna cosa han de menjar. Pujol va arribar amb un seguici nombrós, ja no era president però continuava sent Pujol, el polític que va inventar el populisme a la catalana. Estava a punt de sortir el primer volum de les seves memòries, ens havia fet arribar unes galerades al diari i em va tocar a mi entrevistar-lo, seria algun càstig per part del meu director. Va succeir el que mai m’havia ocorregut: a la sala on l’entrevistaria, entràrem Pujol, jo... i la seva senyora. Sense explicació. Sense obrir boca. Pujol i jo, de costat. Entre tots dos, una gravadora. Marta Ferrusola, al davant. Mirant fixament. En la mirada resignada que em va fer Pujol en asseure’ns, vaig llegir la seva ment.

- Així és cada dia, Soler. No em treu l’ull de sobre.

Jo no havia llegit una sola línia de les memòries, perquè res hi ha més ridícul que llegir el que opina un polític de si mateix, excepte llegir el que opina un polític de si mateix escrit per un amanuense pilota, com seria el cas posterior del Vivales i el seu evangelista Xirgu. Marta Ferrusola no va obrir boca en tota l’entrevista. Va romandre al davant, en silenci, més que mirant fixament al seu espòs, fiscalitzant tot el que deia. L’inspector Méndez li hauria qualificat la mirada com «de serp vella». Mentre Pujol responia el que fos -alguna bajanada- jo sentia el que em deia amb la mirada.

- I així cada dia, Soler, aquesta dona no em deixa tranquil.

Pujol, el Jordi Pujol a qui Catalunya creia l’amo, era un titella. Marta Ferrusola el tenia terroritzat. No exagero. Després de cada resposta, el pobre home la mirava de gairell, buscant l’aprovació de la mestressa i senyora. Fins i tot jo, de tant en tant, no tenia altre remei que mirar-la, per a cerciorar-me que continuava viva. Era com un rèptil. Immòbil. Mirant al davant. Vaig arribar a témer que deixés anar la llengua per caçar alguna mosca. La mosca era Pujol, vaig entendre. En aquella família no es movia un pèl, i molt menys un euro, sense l’aquiescència de la senyora. Si un dia, en un dinar familiar, Pujol va gosar -animat pel vi casolà- insinuar als fills que fossin més moderats en els seus negociets, que la gent comença a sospitar, saltaria ella a callar-lo.

- Deixa estar els nens que facin diners, Jordi. Tu dedica’t a Catalunya, i ells a fer-se rics, que Catalunya és nostra.

I Pujol, capcot, continuaria xarrupant sorollosament la sopa.

L’entrevista em va servir per a saber qui manava a Catalunya. Estic segur els tics facials amb què m’obsequiava Pujol no eren tals, sinó fruit de les puntades de peu que la seva senyora li donava a la canyella si no responia el que corresponia.

I així va continuar Ferrusola durant tota l’entrevista. I així va seguir Pujol acollonit, tan acollonit com jo, davant l’esfinx amb monyo que ens trepava amb la mirada. Per més que jo em repetia que estava davant l’Home, ja no era cert. Estava davant del calçasses. La jefa era ella.

I Pujol, amb la mirada trista: no et casis mai, Soler, fes-me cas.

I ella, dies abans: els immigrants no saben ni demanar pa en català.

I jo: Déu, treu-me d’aquest infern.

En acabar, el pobre Pujol, alleujat perquè jo havia compartit el seu pesar i, per tant, entès la seva desgraciada vida, em va escriure una dedicatòria en les galerades que jo ni havia obert:

«A l’Albert Soler, que veig que ha llegit i fins i tot subratllat aquest llibre».

Així s’entén Catalunya i Espanya: uns polítics que no s’assabenten de res i les seves dones que fan el que els dóna la gana.

Descansi en pau. Com diu Luis Tosar a Intemperie al nen que li pregunta per què enterra amb respecte l’home que poc abans l’havia torturat quasi fins a la mort: «Hi ha molts vius que no mereixen respecte. Els morts, tots».

