Més Rafael Masó

L’any que ve farà 90 anys de la mort de Rafael Masó el 13 de juliol de 1935. Podem dir amb propietat que es va estalviar la Guerra Civil espanyola. I si no fos que no ens estan permeses les especulacions ens podríem preguntar com hauria viscut la guerra un home com Masó, modern i innovador, noucentista i profundament catòlic. Sense arriscar gaire podem dir que amb tota seguretat l’hauria viscut com un turment moral i polític i potser també podríem afegir que hauria patit alguna adversitat personal. Però la cronologia mana i el cert és que la mort de l’arquitecte a 55 anys va ser un daltabaix en molts aspectes i va deixar com a mínim a S’Agaró i Girona projectes només embastats però pendents d’execució, amb especial significació pel Passeig Arqueològic, una idea crucial que assenyalaria un camí, amb un traçat definit i una filosofia d’intervenció elemental i de reforçament de la monumentalitat eminent que tot just havia arrencat i que va avortar de seguida tot i que romandria en l’imaginari la idea del traçat. I per altra banda la ciutat perdia un referent que des de la seva professió i des de la política municipal havia esbossat algunes idees sobre les ordenances municipals, la rehabilitació del centre històric i la política de sanejament i higienització dels barris més sòrdids. Naturalment aquestes idees no eren pas seves en exclusiva i d’altres arquitectes i grups municipals des de perspectives divergents impulsaven també un programa reformista d’accent més republicà i obrerista. Sigui com sigui la seva obra i el seu llegat és enorme i adquireix unes dimensions colossals si ens situem en la perspectiva de la ciutat de Girona. Només cal prendre consciència de l’obra que s’ha conservat sense menystenir la que ha sucumbit a la depredació urbanística. La seva casa familiar al carrer de les Ballesteries, les cases del carrer Nou i del carrer Mercaders, la Farinera Teixidor, la Farinera Montserrat i la Casa de la Punxa són els exemples més notables de les pervivències que atorguen un valor diferencial a un urbanisme i a una arquitectura sobretot a l’Eixample de la ciutat més aviat mediocre. Si hi afegim el seu llegat literari i el seu llegat documental podem tenir una mesura justa de l’abast i de l’impacte de l’obra de Rafael Masó que ara reivindica i posa en valor la Fundació que porta el seu nom i que comparteixen l’Ajuntament de Girona i la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. El COAC és dipositari dels fons més valuosos de projectes i dibuixos al costat dels que estan a disposició de la Fundació o encara en mans d’alguns familiars o en col·leccions particulars.

Aquesta constant reivindicació que en molt bona mesura és coincident amb la represa de la democràcia a partir de 1975 (mort del dictador) i 1979 (primeres eleccions municipals) va tenir un impuls rellevant l’any 1996 amb la publicació del llibre Rafael Masó, arquitecte noucentista de Joan Tarrús i Narcís Comadira (Ajuntament de Girona/COAC/Lunwerg), amb una nova versió el 2007 en edició del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya a la demarcació de Girona. Des dels anys vuitanta del segle passat les edicions, exposicions i catàlegs han estat imparables i el mateix Tarrús ja havia publicat l’any 1981 amb l’Ajuntament un primer catàleg de dibuixos de Masó. I passo per alt les obres dedicades a la poesia i a la correspondència de Masó que també reclamen el seu lloc. La sistematització de les edicions sobre l’obra de Masó té un impuls decisiu amb la creació de la Fundació Rafael Masó i la transformació de la Casa Masó per donació de Narcís-Jordi Aragó i Mercè Huerta en una casa-museu i arxiu.

Sense cap ànim d’exhaustivitat i només a títol de breu recordatori podem esmentar per ordre cronològic Casa Masó, Vida i arquitectura noucentista amb textos de Narcís-Jordi Aragó Masó, Jordi Falgàs i Rosa Maria Gil i Tort (Girona, 2012), Masó, arquitectura pública durant la Mancomunitat amb textos de Gemma Domènech, Jordi Falgàs, Rosa Maria Gil i Tort i Joaquim M. Puigvert (Girona, abril de 2014), Masó interiors de Jordi Falgàs i contribucions de Sílvia Alemany i Mariona Seguranyes (Girona, abril de 2016), De l’amor és lo jardí. Masó i els teixits de Josep Casamartina i un text de Rosa Maria Gil i Tort (desembre de 2016), Els Masó, artistes i col.leccionistes d’Ignasi Domènech i Vives (Girona, juny de 2017), «Treballem per l’Art», la Impremta Masó de Girona (1889-1992) de Santi Barjau (Girona, gener de 2019), Una llum noucentista: els vitralls de Masó de Núria Gil Farré amb un pròleg de Jordi Puig (Girona, març de 2022). De la mateixa factoria encara hi podríem afegir el llibre Athenea 1913, el temple del Noucentisme (Girona, 2013) amb textos de Narcís-Jordi Aragó, Jordi Falgàs, M. Lluïsa Faxedas, JosepPujol i Joaquim Rabasseda.

Ara aquest 2024, des del 24 de maig i fins el 3 de novembre, es pot veure a la Casa Masó del carrer de les Ballesteries l’exposició Masó Dibuixos, impulsada per la Fundació Rafael Masó. Amb motiu d’aquesta exposició s’ha publicat el llibre de Jordi Falgàs Dibuixos. Masó. Drawings (Girona, Fundació Rafael Masó, maig de 2024) amb un pròleg de Bet Capdeferro i Ramon Bosch amb el suggerent títol «Dibuixos passejats».

El gruix de l’exposició i del llibre el constitueix el Catàleg de dibuixos amb un repertori de 100 que mostren la diversitat de registres i d’interessos de l’arquitecte amb dissenys de mobiliari, tapissos, parament de la llar, cadires, dibuixos acadèmics, alçats i façanes de projectes realitzats o per a presentar a concursos, dibuixos de viatges (Castella, Mallorca), excursions, passejades, detalls florals i botànics, capçaleres de publicacions, logotips. És una tria d’entre els 4.700 dibuixos que es conserven de Masó i que el curador ha seleccionat mirant de no repetir els que ja s’han publicat amb llibres i edicions anteriors.

En el pròleg els arquitectes Bet Capdeferro i Ramon Bosch ens plantegen un recorregut fet de contemplacions de diversos escenaris del centre històric de la ciutat on es pot percebre o intuir com una insinuació la petjada de Rafael Masó, des d’una peça ceràmica o la força lluminosa d’una façana. Amb una gran força evocativa i un cert tremolor, una vibració emocional.

En definitiva més Masó perquè Masó no s’acaba mai.

