Pedicura, revistes del cor i cirurgia estètica

Mentre espero que se m’assequin les ungles dels peus, la Laura em pregunta si vull una revista per entretenir-me. Estic a punt de dir-li que no, però m’ho repenso: «Va, sí!», i al cap d’un moment tinc entre les mans una revista del cor. Miro la portada i no conec ningú: potser fa massa temps que vaig deixar de mirar programes de celebrities i coses d’aquestes. Vaig passant les pàgines i segueixo sense saber qui és cap de les persones que centren els reportatges. Fins que de cop em trobo amb la cara d’una antiga companya de facultat. Li he anat seguint la pista perquè al cap de poc temps d’acabar la carrera va començar a conduir els informatius d’una cadena privada i, al cap dels anys, a banda de seguir en programes d’àmbit estatal, ha escrit un parell de llibres.

Observo les fotos amb deteniment: la dona que hi apareix és, sense cap mena de dubte, la noia amb la que compartia cocacoles i llargues converses a la UAB. Però, alhora, no la reconec. Que s’havia fet algun retoc (m’encanta aquesta manera de dir «passar per quiròfan») era evident des de feia anys. Però eren subtils i naturals i, si no l’havies coneguda de més jove, no hauries dit mai que aquell nas o aquelles galtes no eren seus de naixement. Però quan me la trobo a les pàgines de la revista em fa l’efecte que el seu rostre ja és el mateix que el de totes aquestes persones -dones i homes- que s’han aficionat massa al bisturí, al bòtox, a l’àcid hialurònic o a altres substàncies injectables: els pòmuls marcats, els llavis d’ànec, l’expressió minimitzada, un aire estrany que em recorda a Michael Jackson.

Penso en aquella noieta tímida i els seus cabells rinxolats, la cara rodona i el nas xato, baixeta i molsuda (feia honor al seu cognom), i imagino que la seva essència segueix en la dona esvelta i sense cap arruga que em mira somrient amb seguretat des de la revista. Em costa trobar un criteri clar sobre la cirurgia estètica, o sobre aquests injectables als que tanta gent recorre. Sento que visc en una dualitat gens lògica. D’una banda, penso que cadascú faci el que li vingui bé amb el seu cos i la seva cara. De l’altra, no puc evitar que em generin rebuig els resultats d’alguns d’aquests retocs.

De vegades m’afegeixo, sense pensar, a la crítica salvatge que sovint es fa a les persones que decideixen utilitzar el quiròfan i les xeringues com a aliats però, en canvi, em sembla meravellós que es recorri a altres tipus de tractaments «no invasius» per intentar recuperar la finor de la cara o la fermesa dels pits. Per què em sembla reprobable que algú es faci una liposucció (perquè això vol dir que no accepta el seu cos com és) però no tinc res a dir si es tenyeix o es posa pestanyes postisses? Com pot ser que agraeixi cada dia al meu cos que funcioni, que em permeti caminar i córrer i sentir i emocionar-me, i que alhora m’hi emprenyi quan hi descobreixo un nou mitxelin, una nova arruga, una nova taca, una nova flaccidesa?

M’estiro, mandrosa, i comprovo que ja tinc les ungles dels peus seques. Mai hauria imaginat que una revista del cor em faria pensar tant.

Subscriu-te per seguir llegint