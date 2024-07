El soci 1.001 del Girona

Per manera d’entendre el negoci del futbol, als actuals gestors del Girona segur que els convencia més la idea de jugar els partits de la Lliga de Campions a Montjuïc o Cornellà, que no pas a Montilivi. Més entrades per vendre, més ingressos, millors números al compte de resultats... Ara bé, la seva, diguem-ne, «concessió» a les emocions permetent que Montilivi sigui l’escenari del debut europeu estava clar que arribaria acompanyada de problemes en el moment que les paraules s’haguessin de convertir en fets. Amb molts més socis que seients disponibles, el Girona ho tenia molt complicat per deixar content a tothom. I no ho ha aconseguit.

Es va decidir premiar l’antiguitat, bé. Es va decidir que el tall seria el número 1.000 de carnet, arbitrari (però en algun lloc s’havia de tallar). Es va decidir no comprovar que, segons sembla, el soci 900 i el soci 1.150 s’havien fet socis amb pocs dies de diferència, l’estiu que el club va pujar a Segona A; malament. Així, ara el soci 1.001 i la seva llarga fidelitat al club té els mateixos drets que el darrer soci sense abonament. Ho repeteixo, era complicat fer-ho. I no s’ha fet. Però, anant al moll de l’os, el problema de fons és que ara s’hagi fet malament. El problema és que setze anys després d’aquell ascens al futbol professional, Montilivi continua sense ser un estadi digne de l’elit. No ja de la Lliga de Campions, sinó simplement digne d’un equip consolidat al futbol professional. El Girona ha excel·lit en la gestió de la part esportiva del seu projecte de la mateixa manera que ha «dimitit» de la feina a Montilivi. Convertir-lo en una casa de la qual els seus aficionats, i tota la ciutat, se’n pugui sentir igual d’orgullosa que se sent del seu equip.

