La ultradreta es reorganitza

Els darrers moviments de Vox em produeixen un cert desconcertants. De fet la motivació que suggereixen en els seus comunicats i sobre la que basen la seva sortida dels governs autonòmics és realment molt feble. Repartir 350 joves immigrants del més de 6.000 que té avui en males condicions Canàries, no sembla suficient per una ruptura dels governs de coalició a les Autonomies. La immigració zero és impossible en la situació present de distribució de la pobresa al món i, per tant, la repartició de menors que ens arriben és un tema que tindrà sobre la taula qualsevol govern. Com ha explicat i repetit Fortes al programa de nit del canal 24 horas, repartir 6.000 menors entre 17 comunitats no sembla tan complicat, és simplement qüestió de voluntat però Vox n’està fent un tema polític per sobre de qualsevol raonament racional.

Però potser hauríem d’anar més enllà i analitzar el moviment de Vox en un context més ampli. Potser l’hem d’emmarcar en el context dels darrers moviments d’un Orbán, el president il·liberal d’Hongria que avui és President de torn de la UE. Com a tal i en contra del que és habitual en les presidències de torn, acaba de fer unes visites totalment discrepants amb la política de la UE. Diu que està fent una ronda per veure com obtenir una pau negociada a Ucraïna i, excusant-se en aquest objectiu, ha visitat Zelenski, Putin i Trump. Orbán sembla voler crear un eix ultraconservador amb Trump i Putin. La ideologia d’aquesta nova aliança no la veig clara però la seva animadversió a les idees base de la UE no deixa cap mena de dubte. Al mateix temps ha impulsat un nou grup al Parlament europeu, el grup Patriotes per Europa, en el que s’han integrat Vox i els grups de Le Pen i Salvini entre altres, i que ja és el tercer de la cambra europea per nombre de diputats. Qualsevol observador pot veure la relació entre aquests dos moviments. Es tracta de construir una internacional il·liberal o ultraconservadora que lligaria EUA (cas de guanyar Trump), Russia i Hongria que, evidentment, deixaria tocada (espero que no de mort) la UE. I és a aquest moviment al que s’ha apuntat Vox abandonant Meloni que li havia donat suport en els seus inicis. Vox sembla que considera que aquest moviment és incompatible amb governs de coalició amb el PP.

En els seus inicis, els grups d’ultradreta deien obertament que volien desfer la UE. Actualment, en part influïts pel fracàs del Brexit, semblaven voler canviar l’orientació de la UE. La representant d’aquesta opinió podria ser Meloni, que no qüestiona l’OTAN i defensa Ucraïna de la invasió russa però parla elogiosament dels nacionalismes mentre va retallant a Itàlia els drets personals que tantes lluites i temps han costat. Ara Orbán sembla tornar a la idea de desestabilitzar i potser desmuntar la UE amb el grup Patriotes per Europa al qual s’ha apuntat Abascal, Le Pen i Salvini, entre altres grups d’extrema dreta. Haurem de seguir de prop els moviments futurs d’aquest grup i, òbviament, el resultat de les eleccions americanes serà una dada clau.

Molt s’ha parlat de la simetria dels extrems, comparant els ultradretans amb els d’extrema esquerra (el que a Espanya en diuen l’esquerra del socialisme). Si la ultradreta es troba dividida en tres grups al Parlament europeu, amb estratègies diferents, l’esquerra no socialista es troba també dividida en grups que posen l’èmfasi en diferents problemes (els ecologistes, els excomunistes, etc..) i avui, a diferència dels temps de la guerra freda (on existia la URSS i després la xina de Mao), no tenen un referent internacional, un país que sigui referent i aporti suport econòmic. A Espanya, Sumar es va constituir més com una aliança de partits (cada qual amb la seva autonomia) tot i que usen una sola marca electoral i, com saben, Podem se n’ha deslligat.

La socialdemocràcia, els liberals i el PPE continuen defensant la democràcia, l’estat del benestar (amb més o menys èmfasi) i una Europa unida i en pau. No veig que els grups de l’extrema esquerra discuteixin aquests objectius tot i que de vegades sembla que busquin camins alternatius que no se sap on porten. L’extrema dreta no creu ni en els drets individuals que vol restringir (la llibertat d’expressió, la igualtat entre homes i dones, els drets del col·lectiu LGBTI o l’avortament, etc.), ni en l’estat del benestar, és negacionista (nega el canvi climàtic i els resultats científics i tot el que comporta així com la violència masclista de la que tenim uns exemples esfereïdors aquests dies, etc) i vol separar Europa reforçant els nacionalismes causants de les guerres que van arrasar Europa al llarg de la seva història. No, no hi ha simetria, el poder de l’extrema dreta i la seva ideologia no es pot comparar amb els de l’extrema esquerra. Esperem que els ciutadans dels EUA i de la UE no es deixin entabanar amb les solucions simples a problemes complexos i reforcin la democràcia i les idees que van portar a la UE com van fer fa poc els francesos.

Subscriu-te per seguir llegint